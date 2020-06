La Fiscalía reivindica el papel de Pérez de los Cobos en el 1-O para condenar a Trapero

La figura del coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado recientemente por el Ministerio del Interior por pérdida de confianza, estuvo muy presente este lunes en el juicio contra el exjefe de los Mossos d’Esquadra José Luis Trapero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional expuso sus conclusiones finales y puso en valor las tesis del mando de la Guardia Civil frente a la excúpula de la policía autonómica a la que acusó de promocionar una “campaña de yo acuso” contra el que fuera coordinador de las fuerzas de seguridad durante el 1-O.

El fiscal Miguel Ángel Carballo defendió la labor de Pérez de los Cobos y secundó el relato que el mando viene defendiendo desde el referéndum en todos los juzgados en los que ha tenido que declarar como testigo. Tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, el coronel sostuvo siempre que los Mossos, con el mayor Trapero a la cabeza, solo simularon acatar la orden de evitar la consulta, pero en realidad todo fue una estafa.

Esa idea ya se plasmó en la sentencia del alto tribunal que condenó a los líderes políticos del procés con penas de hasta 13 años de cárcel por sedición. Ahora la Fiscalía pretende haga lo propio el tribunal de la Audiencia Nacional. Carballo acusó a Trapero y a sus jefes políticos de dedicarse “a otras actividades en lugar de cumplir las órdenes fiscales y judiciales, por ejemplo, a cuestionar la coordinación del gabinete del Ministerio del Interior, quejándose de una actuación directa”.

Protestas contra el coronel

A juicio del ministerio público “no tiene sentido” decir que Pérez de los Cobos fue el responsable de la actuación de los Mossos en su papel de coordinador, como defienden los acusados. “Los acusados no llevaron una actuación decidida y contundente contra el referéndum, algo que sin duda habría tenido un gran efecto sobre la celebración del mismo, pero luego se escudan en decir que no era de su competencia. Pero no dudaron en sacar comunicados públicos en contra de la designación del coordinador De los Cobos”, dijo.

Carballo usó extractos de la sentencia del Supremo (“son los mismos hechos”) redactada por el juez Manuel Marchena como hilo conductor de su exposición. Una de las citas que ha recuperado es la que recuerda cómo desde la cúpula de los Mossos y la Generalitat “protestaron de forma contumaz contra la designación de Pérez de los Cobos”. El fiscal insistió en que el coronel era un coordinador y no un director pese a las críticas que recibió por parte de mandos y políticos catalanes.

Recordó algunos ejemplos de esa reacción contraria para visualizar que los acusados en la Audiencia Nacional se alinearon con la Generalitat, que “puso una demanda contencioso administrativa contra el nombramiento y antes del 1-O la juez ya dejó claro que la designación de Pérez de los Cobos no era de un mando”. Carballo citó una carta remitida por Trapero al fiscal superior de Cataluña que coordinó inicialmente el despliegue policial del referéndum para que reconsiderase su decisión de nombrar al coronel como coordinador.

Se impone la versión de De los Cobos

El propio Trapero ha reconocido en sede judicial su falta de sintonía con el guardia civil. Tanto que dejó de acudir a las reuniones de coordinación con él y en su lugar mandó a su segundo, el comisario Ferrán López. Uno de los episodios que más controversia generó en el juicio seguido en el Tribunal Supremo fue determinar si Pérez de los Cobos fue informado de que el plan de los Mossos era enviar una pareja de agentes de seguridad ciudadana a cada colegio del 1-O, un número insuficiente.

Trapero y Ferrán López sostienen que el coordinador sí fue avisado con antelación suficiente como para poner alguna objeción y no lo hizo. Pérez de los Cobos, en cambio, siempre lo ha negado. Durante el juicio en el alto tribunal, uno de los abogados llegó a proponer un careo entre Ferrán López y el coronel para salir de dudas, pero el tribunal presidido por Marchena no lo consideró necesario. Este lunes, el fiscal Carballo dio por probado que la versión verdadera es la de Pérez de lo Cobos: “Como sostuvo el coronel, nunca se dijo que lo que se iba a enviar ahí simplemente era un binomio para evitar el referéndum en cada colegio”.

Sobre el ex director general de los Mossos Pere Soler, el fiscal recordó sus tuits en los que pedía irse de España. "Por algo se le nombra, por las declaraciones que había hecho antes. Una persona que quiere interponer una querella contra el nombramiento de De los Cobos. Que quiere promocionar una campaña de 'yo acuso' en contra de este nombramiento", sentenció.

Último asalto

Pérez de los Cobos y Trapero han librado así el último asalto de una guerra personal que arrancó en los días previos al referéndum de Cataluña. Hoy, el coronel se encuentra estrenando destino en la Intervención Central de Armas y Explosivos tras ser cesado al frente de la Comandancia de Madrid. Las desavenencias con sus superiores a cuenta de la investigación sobre 8-M provocaron su abrupta salida que generó un incendio en el Ministerio del Interior.

Trapero, apartado ya de labores operativas y despojado de su aura de héroe del procés que él mismo se sacudió, vive rodeado de un estrecho círculo de confianza. Ya le queda menos para conocer si el tribunal que le ha juzgado durante el último medio año optará por la condena de 10 años de cárcel por sedición, una inhabilitación por desobediencia o la absolución.