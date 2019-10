La Fiscalía no se cree a Fridman: "¿Pérez-Dolset le pide ayuda y usted no se entera por qué?"

Al magnate ruso Mikhail Fridman se le investiga en la Audiencia Nacional por las presuntas "maniobras" empresariales que llevaron a la ruina a la española Zed WorldWide, sociedad dirigida por Javier Pérez-Dolset. Vozpópuliha tenido acceso a la declaración en sede judicial en la que se escucha al empresario desmarcarse durante dos horas y 22 minutos de todas las preguntas que la Fiscalía anticorrupción pone sobre la mesa. "¿Pérez-Dolset le pide ayuda y usted no se entera por qué?", llega a señalar el fiscal ante las negativas del imputado.

El multimillonario niega haber tenido capacidad decisoria en las empresas Vimpelcom (ahora Veon) y Amsterdam Trade Bank, a las que se les atribuye la "asfixia" de Zed. El interrogatorio, celebrado el 21 de octubre, intenta retratar las reuniones previas a la insolvencia de la compañía española para determinar si hubo o no delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, administración fraudulenta, insolvencia punible y corrupción en los negocios.

- Nombre y apellido.

- Mikhail Fridman.

- ¿Va a declarar o no en calidad de investigado?

- Sí, va a declarar -dice una de las traductoras.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Vozpópuli, el complejo entramado societario controlado por Fridman llevó a cabo una "absorción ilegal". En concreto, se acusa al magnate de estar detrás de la quiebra de la sociedad con la intención de hacerse con ella a bajo coste.

Fridman niega todas las acusaciones y asegura que Pérez-Dolset le insistió para que LetterOne -el fondo de inversión presidido por el millonario ruso- entrara en Zed, pero que nunca aceptó ni tuvo interés en acometer aquella inversión.

"¿De qué conoce a Pérez-Dolset?"

Tal y como se ve en el vídeo, el investigado acude al Juzgado Central de Instrucción número 6 con su equipo de traductoras y la intérprete oficial del juzgado para defenderse de las acusaciones. El interrogatorio aborda desde el minuto uno la relación del empresario ruso con el denunciante inicial de las diligencias, Javier Pérez-Dolset.

- "¿Puede decirnos de qué conoce la relación que haya tenido con Javier Pérez-Dolset?".

- Le presentó un amigo, un conocido suyo a través de contactos sociales. Su relación se limitó a que salieron a cenar varias veces Mikhail con Javier Pérez-Dolset y el amigo que les presentó.

- ¿Quién es ese amigo?

- Vage Engibaryan.

"A lo mejor no me entiende bien"

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, Engibaryan sería un "subordinado" de Fridman y socio de Pérez-Dolset que formaría parte del equipo que planificó la "estrategia ilegal de interrupción de pagos de dividendos de las filiales rusas que dio lugar a una falta total de liquidez" de la española Zed. Según las respuestas del magnate ruso, Engibaryan sería un empresario independiente con el que mantiene una relación de amistad "bastante buena" desde 2002.

El fiscal, que no se conforma con la explicación, interpela al multimillonario sobre los vínculos del señalado con Vimpelcom. "A lo mejor no me entiende bien cuando le he preguntado directa o indirectamente. Directa es personal, indirectamente es a través de otras personas físicas o jurídicas", dice el representante del Ministerio público. Tras varias preguntas, Fridman finalmente admite que Engibaryan tenía una relación directa con Vimpelcom y por ende una relación mercantil indirecta con él.

Las cenas con Pérez-Dolset

Otra de las relaciones en las que el Ministerio público muestra especial interés es la de Fridman con Alexander Kolokoltsev, hijo del ministro de Interior de Rusia. El fiscal pregunta por la reunión de 2013 en la que Kolokoltsev se quejó de que Engibaryan se estaba aprovechando de su amistad con Fridman para hacer negocios y hacer dinero a través de mercantiles con las que Zed llegó a suscribir contratos.

Según la Fiscalía, en esas reuniones se habría hablado sobre Pérez-Dolset y el negocio en España. El empresario investigado rechaza la idea de haber aludido al consejero delegado de Zed en aquel encuentro y asegura que incluso en las cenas en las que coincidió con él "no se mantuvo ninguna conversación seria sobre negocios".

"Podía afectar su reputación"

Lo que sí admite Fridman ante el juez de la Audiencia Nacional es que se preocupó por el impacto que le podía suponer a nivel personal y en la propia actividad de Vimpelcom el hecho de que se rumoreara que las mercantiles de Engibaryan recibían un trato de favor.

"Puesto que Mikhail era miembro del consejo de supervisión de Vimpelcom, esto afectaba a los intereses económicos de la empresa y lo que más le preocupaba es que esto podía afectar a su reputación como empresario. Para él esta información tenía un carácter muy desagradable. De esta forma él supo que había una relación entre Vimpelcom y el señor Engibaryan", explica la intérprete.

- ¿Esa preocupación por su imagen como consecuencia de lo que le dice el señor Kolokoltsev lo llevó a hacer algo? ¿Qué hizo con esa información?

- Hizo todo lo que consideró oportuno. Informó sobre toda la información aportada por el señor Kolokoltsev al director general de Vimpelcom. Pidió al señor Kudryashov que se reuniera con el señor Kolokoltsev para arreglar esta situación porque no sabe si lo que decía el señor Kolokoltsev era un hecho objetivo.

"¿Usted no se entera?"

Tras casi una hora de negativas, el fiscal vuelve a preguntar sobre Pérez-Dolset y las negociaciones del Grupo Zed. Fridman insiste en que no tenía conocimiento de la compañía española y subraya que solo se preocupa por sus propias empresas. El representante del Ministerio público continúa y trae al interrogatorio la supuesta petición de ayuda del consejero delegado de Zed.

- ¿El señor Perez le pide ayuda y usted no se entera respecto a qué empresa y por qué?

- Desde luego, no me interesó para nada. Yo me siento involucrado en la administración de empresas muchísimo más grandes, que son las mías. Meterme en otras me pareció totalmente improcedente.

Una semana después del interrogatorio, Fridman ha asegurado en una entrevista a Vozpópuli que se le investiga porque hay un "prejuicio existente sobre los oligarcas rusos" y porque "personas como el señor Dolset han ideado una sofisticada acusación, aprovechando ese prejuicio".

Por ahora, la Audiencia Nacional continúa con las pesquisas en el caso Zed y la Fiscalía anticorrupción mantiene la imputación contra el magnate ruso. Al mismo tiempo, se le investiga en la causa sobre las supuestas irregularidades cometidas por LetterOne Investment Holdings para provocar la caída de DIA. Los jueces de instrucción deberán seguir con el procedimiento para determinar si se archiva alguna causa -o ambas- o si el empresario va al banquillo -por una o por las dos-.