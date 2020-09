La Fiscalía pide imputar a Fernández Díaz y a Cospedal por el espionaje a Bárcenas

La Fiscalía anticorrupción quiere que el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, cite a declarar como investigados por el presunto espionaje a Bárcenas al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, según ha avanzado eldiario.es que cita fuentes del caso. Se trata de las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional en el marco de la llamada pieza Kitchen.

Lo que investiga el juez es si desde el Ministerio del Interior se orquestó un plan sufragado con los fondos reservados para espiar al extesorero del PP y su entorno para robarle documentación comprometedora sobre el partido que en ese momento lideraba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por estos hechos ya hay altos cargos de la seguridad del Estado imputados además del propio excomisario José Manuel Villarejo.

Uno de ellos es el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Era el número dos de Fernández Díaz. Cuando trascendió a los medios de comunicación que esta operación estaba bajo el foco de la Audiencia Nacional, el exministro se desvinculó de ella en declaraciones a Vozpópuli: “Me estoy enterando ahora. No me consta para nada”. Al mismo tiempo defendió a su secretario de Estado: “Él me ha garantizado que es falso y creo en su palabra”.

Para entonces, otro de los comisarios imputados en la causa, Enrique García Castaño, ya había declarado ante el juez que Francisco Martínez fue el destinatario de la información extraída a Bárcenas de sus móviles antiguos. Entre esos datos había mensajes aún inéditos entre el extesorero y Mariano Rajoy, según el relato del policía ya retirado.