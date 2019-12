La Fiscalía cree que los Pujol pueden tener más dinero oculto con testaferros

La teniente fiscal de anticorrupción, Belén Suárez Pantín, cree que el clan Pujol podría tener dinero en el exterior oculto con testaferros, según consta en un escrito del 28 de noviembre dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso en exclusiva Vozpópuli.

En concreto, los investigadores del caso Pujol, que se instruye en la Audiencia Nacional, sospechan que el expresidente catalán y su familia ha podido ingresar en mordidas hasta 290 millones de euros.

En el documento, la número dos de anticorrupción pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que rechace pedirle a la Agencia Tributaria realizar un informe sobre el patrimonio que la familia del expresidente catalán ha podido esconder en el exterior. Esta prueba fue reclamada por los propios imputados, pero la fiscal la rechaza al considerar que el sistema de "ocultación" de bienes utilizado por los investigados ya ha quedado "acreditado" a lo largo de la investigación.

Por ello, la Fiscalía considera que Jordi Pujol Ferrusola; sus padres Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola Lladós; así como sus hermanos Josep, Pere, Oleguer, Marta y Mireia, todos imputados en la causa, podrían disponer todavía de "testaferros utilizados en otras jurisdicciones [...] cuya información no se vincularía a los recurrentes", completa Belén Suárez Pantín.

Y una prueba de que los Pujol podrían seguir utilizado a terceros para esconder su dinero, siempre según el escrito del Ministerio Público, es la falta de colaboración de las autoridades de Liechtenstein, país de la Unión Europea: "Consta en el procedimiento la negativa de dichas autoridades a suministrar información", lamenta la teniente fiscal de anticorrupción.

Ocultó fondos

Y dentro de esta presunta estrategia de ocultación del patrimonio obtenido en España, prosigue el documento de la Fiscalía, se enmarca el caso de Jordi Pujol Ferrusola, quien en 2010 al regularizar su situación fiscal, ocultó el dinero que tenía en Andorra: "No incluyó los fondos de los que era titular en la entidad AndBank, por lo que la información suministrada a la Hacienda Española fue incompleta, y ello fue así con objeto de ocultar información que afectaba a los demás miembros de su familia", destaca Belén Suárez Pantín.

La información de que el clan disponía de cuentas bancarias en Andorra solo fue descubierta por el juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso, José de la Mata, tras recibir la respuesta a una comisión rogatoria dirigida a las autoridades andorranas, que pusieron al descubierto el dinero oculto.

En el mismo sentido que el Ministerio Fiscal, el instructor recordaba en el auto que las pruebas contra los Pujol no se habían conseguido gracias a la colaboración de las personas investigadas: "Cuando como es obvio que tenían fácilmente en su mano evitar tales trasiegos" de información con varios países.

Negó las cuentas

Y como ejemplo de esta falta de colaboración de los Pujol, De la Mata alude a la actuación del primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola, "que desde su primera declaración negó tener cuentas corrientes en Andorra", cuando se ha descubierto que sí las tuvo, y que las abrió ya en los años 90.

Por todo ello, el instructor considera que la prueba reclamada por Jordi Pujol Ferrusola es "inútil" para las pesquisas que encabeza: "Si hay algo evidente, es que la actuación de toda la organización a lo largo de los años se ha caracterizado por una cuidadosa estrategia, milimétricamente aplicada: la ocultación"

La acusación popular del caso Pujol ejercida por Podemos también ha apoyado la decisión del juez de rechazar la petición de la familia del expresidente catalán de que la Agencia Tributaria elabore un nuevo informe sobre las cuentas que el clan tiene en el exterior, "al considerar que la denegación de la prueba propuesta es procedente y no vulnera derecho alguno", según especifica un escrito dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La formación de Pablo Iglesias ha tomado la decisión de oponerse a las peticiones de los Pujol al considerar que las defensas del clan solo pretenden conseguir que la Agencia Tributaria diga en un informe que no existen cuentas comunicadas del clan. "Y entendemos que, por ende, querrán aplicar el silogismo de que si no están comunicadas no existen", completa el escrito.

Ahora tendrá que ser la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que decida si obliga al juez a encargar a la Agencia Tributaria un informe sobre la fortuna de los Pujol, una decisión que según la Fiscalía y el juezpodría retrasar todavía más la instrucción de la causa, que se inició en diciembre de 2012.