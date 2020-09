Los fiscales, contra Delgado por la forma de elaborar el informe sobre la gestión del Gobierno ante la covid-19

El informe de la Fiscalia sobre la gestión que hizo el Gobierno ante el coronavirus, de la que el Ministerio Público calificó como de "idónea para contener la pandemia", ha abierto una brecha importante entre los fiscales. No tanto por el sentido del texto, ya que la mayoría piensa que las denuncias contra el Ejecutivo no tienen recorrido, pero sí por la forma en la que se ha elaborado.

Sobre la manera en la que se ha hecho el informe, realizado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo y número 2 de la Fiscalía, Luis Navajas, uno de los mayores reproches es no haber convocado a la Junta de fiscales de Sala, tal y como apunta La Razón. Esta reclamación habría sido realizada tanto por la Asociación de Fiscales como por miembros a nivel particular.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, hizo publico su maletar este martes en EsRadio. En una entrevista, Dexeus aseguró que "solicitamos que Luis Navajas se asesorase por un amplio número de fiscales de Sala, pero finalmente decidió que eso no era necesario, y junto con unos cuantos fiscales de Sala de su confianza ha abordado el estudio de las querellas".

Además de esta asociación, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales también apunta a la aparente imparcialidad de la Fiscalía por la figura de Dolores Delgado, fiscal general del Estado. "Rezuma desconfianza", aseguran las asociaciones en ABC.

Es más, las quejas de los fiscales en general y de Dexeus en particular van más allá y apuntan al pasado de Delgado en el Gobierno de Pedro Sánchez. "Esto se venía venir. Provoca una suspicacia de la ciudadanía acerca de la imparcialidad. Es lamentable y sangrante porque entorpece la labor de nuestro quehacer diario", indica la presidenta de la Asociación de Fiscales.

"Delgado no quería convocar a la Junta de fiscales"

Sobre la manera en la que se ha realizado el informe, un fiscal de máxima categoría en la Carrera relata a El Mundo que "el teniente desoyó la sugerencia de algunos fiscales de Sala que veían con buenos ojos que un asunto de tanta importancia fuera sometido a la Junta y prefirió apoyarse en el órgano de confianza de la fiscal general y en dos de los fiscales jefes de Penal, Juan Ignacio Campo y Pilar Fernández Valcárcel. La fiscal general no quería de ninguna de las maneras que se convocara la Junta de fiscales de Sala. Es un órgano que a día de hoy no controla. Aún no ha hecho sus nombramiento".

Además, desde la Fiscalía entienden que "si el criterio sobre las querellas lo hubiera fijado la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, tras un debate puramente técnico, la institución habría salido fortalecida" y denuncian que "cualquier paso que da ahora la Fiscalía está bajo sospecha por el nombramiento de Delgado y la afirmación del señor Sánchez jactándose de que mandaba en ella".