El fiscal del Supremo, sobre la relación de Stampa y la abogada de Podemos: "Me dio asco, vomité, le habría apartado"

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha valorado la relación del fiscal Ignacio Stampa con la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez. Según la entrevista a Navajas publicada este lunes por 'Okdiario', el vínculo del fiscal Stampa y Flor Núñez durante la instrucción del 'caso Villarejo' merecía actuar porque "el tumor hay que quitarlo". "Vomité, vomitamos cuando nos enteramos por los periódicos", ha aseverado Navajas: "Nos dio un asco tremendo y yo me pronuncié".

"Le hubiese apartado de la comisión y le hubiese devuelto a su Fiscalía de Canarias, de donde creo que vino, y ya está", ha recalcado Navajas, que hace unos días rubricó un informe para pedir al Tribunal Supremo que rechazara todas las querellas formuladas contra el Gobierno por la pandemia: "Hubiese hecho, y también sé lo que haría para evitar el problema: cada cinco años estos fiscales deberían pasar un examen y entonces ‘los Stampas’ serían un problema que durarían cinco años".

Navajas trasladó su opinión a la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pero también a la anterior, Consuelo Madrigal: "Hay determinadas fiscalías que con la materia tan sensible que despachan, me refiero a la Audiencia Nacional, Anticorrupción, Constitucional y Antidroga, donde la experiencia nos dice que hay fiscales que no nos gustan porque estamos viendo cosas…".

"A mí hay cosas que no me gustan de la Carrera Fiscal que son las filtraciones", ha señalado Navajas: "Esto es lo que más desprestigia a la administración de Justicia". "¿Cuáles son las medidas que ella vaya a tomar? Creo haber oído que el caso del señor Stampa ha provocado la apertura de unas diligencias informativas en la Inspección y, entonces, yo voy a esperar", ha apuntado el fiscal: "Las fiscalías por las materias que manejan se prestan bastante a que haya periodistas como abejas en el panal".