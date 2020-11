Las enfermeras cargan contra Fernando Simón por su "chiste machista": "No les preguntaba si eran infecciosas"

Unas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, han provocado un incendio entre el sector de las enfermeras. Sus palabras, tildadas de "sexistas", han sido duramente criticadas por el Consejo General de la Enfermería, que estudia pedir el cese inmediato de Simón.

Fernando Simón se ha excedido en su papel de portavoz del Gobierno para asuntos sanitarios relacionados con la pandemia al realizar unas polémicas declaraciones durante una charla virtual con los escaladores Iker y Eneko Pou.

"Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le han preguntado los escaladores. Responde Simón: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Estas palabras son "del todo impropias de un experto científico y dos deportistas de élite", ha lamentado la vicepresidenta del Consejo General de la Enfermería, Pilar Fernández, que recuerda que estas personas suelen ser "un ejemplo para los jóvenes a quienes les están haciendo un flaco favor".

A su parecer, es "intolerable" que Simón vierta este tipo de declaraciones con "la responsabilidad" que tiene, y en su lugar denigre "a una profesión tan absolutamente volcada con los pacientes que además haga bromas y chistes con una pandemia que tantas vidas y tanto sufrimiento ha costado".

"Un atentado contra la dignidad de la mujer"

Fernández considera que "este tipo de comentarios, chistes y chascarrillos" son "un atentado contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad de una profesión sanitaria imprescindible para el sistema sanitaria y que, además, está siendo fundamental en la gestión de la emergencia sanitaria mundial que supuestamente gestiona Fernando Simón, el mismo que se burla de ella y la menosprecia".

El Consejo General de la Enfermería exige disculpas. De lo contrario, baraja realizar "una recogida de firmas para pedir al Parlamento la reprobación pública de Fernando Simón y al Gobierno su cese inmediata"

Por ello, este órgano pide a Simón que "tenga la decencia de pedir disculpas de forma inmediata, reconozca la improcedencia de sus comentarios, chascarrillos y chistes y se abstenga de volver a hacerlos nunca más". De lo contrario, baraja realizar "una recogida de firmas para pedir al Parlamento la reprobación pública de Fernando Simón y al Gobierno su cese inmediata".

"España se merece que el portavoz de la estrategia contra la actual pandemia sea un experto con mentalidad acorde a los tiempos que vivimos, donde no se bromea con los derechos fundamentales de la mujer, se respeta a las mujeres y a las enfermeras, es decir, a las profesionales que están jugándose la vida en los hospitales", afirma el Consejo General de la Enfermería.