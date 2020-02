Fernando Simón, el experto al que recurren todos los Gobiernos ante las crisis sanitarias

"No hay ninguna razón para cambiar de escenario porque el riesgo está perfectamente delimitado, no es un riesgo poblacional". Así se expresaba este mismo viernes el epidemiólogo Fernando Simón en la última rueda de prensa convocada para explicar la evolución del coronavirus en España.

Dirige desde 2012 el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad. Y se ha tenido que volver a poner frente a los micrófonos y las cámaras para informar de los contagios y las medidas que adopta el departamento que dirige Salvador Illa para contener la enfermedad por la que permanecen hospitalizadas más de una treintena de personas en España.

Su labor es la de ofrecer información fluida y aportar la calma necesaria ante una amenaza que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado de "alta" a "muy alta" . A pesar del tono rasgado de su voz, Simón marca cada día la pauta informativa con la solvencia que aporta el conocimiento técnico de un experto con dilatada experiencia en su campo.

Es licenciado en Medicina y estuvo al frente de la Unidad de Alerta y Respuesta del Instituto Español de Salud Carlos III entre 2003 y 2011. Parte de su formación la realizó en Francia e Inglaterra. Aunque su rostro comenzó a hacerse familiar hace ahora seis años, cuando tomó las riendas del Grupo Sanitario de Emergencia del ébola.

Simón fue la voz que aportó calma al desconcierto creado en los primeros momentos por la ministra Ana Mato (PP) tras la decisión del Gobierno de repatriar desde Liberia al sacerdote Miguel Pajares y el posterior contagio de la auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III, Teresa Romero. Ahora, le toca lidiar con un plus de incertidumbre, pues se lucha contra un virus de naturaleza desconocida.

"No se está planteando hacer ninguna recomendación nueva, vamos a hacer un seguimiento muy estrecho y valorar las opciones de actuación en caso de que cambiara el escenario; si se necesita cambiar en dos horas, se hará, dos días o en dos semanas, si no no se hará", explicaba este viernes. Sus comparecencias han sido constantes desde el comienzo de la crisis. Este mismo sábado ofrecerá otra.

Aunque además de dar la cara ante los medios para minimizar la espiral de pánico producida por la alerta de salud, Simón también trabaja en los trabajos de coordinación y cooperación con los responsables sanitarios de las Comunidades Autónomas. Además, ejerce como docente de la Escuela Nacional de Sanidad y es miembro del comité asesor de Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.