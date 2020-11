Fernández Díaz, sobre Rajoy: “Yo no cortocircuito al presidente, es surrealista”

“Sé que no es agradable. Les pido que mantengan la calma”. Así introdujo el juez del caso Kitchen, Manuel García Castellón, el careo entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez para aclarar las contradicciones en las que incurrieron ambos en sus respectivas explicaciones. El objetivo era aclarar qué es lo que sabía cada uno sobre los seguimientos policiales al extesorero del PP Luis Bárcenas y lo cierto es que llegaron a pocos puntos de acuerdo. Aunque ambos coincidieron en no implicar al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En un documento del año 2018, los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía describieron la llamada operación Kitchen como un operativo que coordinaba el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez con el conocimiento de una persona a la que los investigados llamaban el “Asturiano”. A medida que avanzó la investigación, la Fiscalía anticorrupción identificó ese alias con el de Mariano Rajoy. A su vez, en los mensajes que compartió Martínez cuando ya se sabía investigado confesó que estaba en este lío “por lealtad al partido, a Fernández Díaz y Rajoy”.

El nombre del expresidente del Gobierno apareció tres veces durante el careo, que por momentos vivió fases de tensión. El exministro le aludió cuando confrontaban acerca de uno de los mensajes de móvil con los que Martínez acudió ante un notario para involucrarle en el caso. Según el exsecretario de Estado, el 2 de agosto de 2013, se intercambió con el ministro unos mensajes en los que quedaban en hablar al día siguiente cuando Fernández Díaz tuviese “el contacto Cecilio”.

“Cecilio” es una forma coloquial de llamar a los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los ambientes policiales. Según esta conversación, el exministro aseguraba que tendría ese contacto “al acabar el Consejo” de Ministros. “Así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info ... ", añadía. Fernández Díaz negó ante el juez que esos mensajes fueran suyos o que él escribiera usando la k en lugar de la c. Incluso dijo desconocer el término con el que se conocía a los espías.

"En la lógica de ese mensaje, las consecuencias serían que yo tengo que esperar al Consejo de Ministros para hablar con quien me tiene que dar ese contacto. Yo no voy a pedir un contacto del CNI para participar en una operación policial que está judicializada hablando con el director del CNI, que por cierto era el único con el que yo tenía contacto del CNI, el general Sanz Roldán. Pero si se trata de algo más de eso, evidentemente yo no cortocircuito o a la vicepresidenta del Gobierno de quien dependía el CNI o al presidente del Gobierno. Me parece surrealista”, explicó.

Minutos después, el secretario de Estado quiso poner en contexto ese mensaje: “Que es surrealista… el presidente hace una larga declaración en el Congreso en el que dice que no tiene ningún temor a Bárcenas y que lo que considera es que se ha fiado de un tipo que después ha cometido una serie de delitos que ha pretendido atribuir a todo el PP. Y por tanto, yo entiendo que de esa comparecencia sea lógico pensar que es importante demostrar que Bárcenas había cometido delitos él”.

“Por tanto -añadió Martínez ante el juez- no me extraña nada que al día siguiente de esa comparecencia parlamentaria, a mi me digas con quién tengo que hablar, simplemente para que le dijese al general Sanz Roldán que si hay alguna información, que funcionasen los mecanismos de coordinación con la Policía”. En ese punto el ministro le interrumpió para preguntarle cuál era entonces el contacto del CNI que tenía que darle tras el Consejo si él ya había hablado con el responsable de los servicios de Inteligencia. “¿Tú hablas con Sanz Roldán y tú me tienes que preguntar a mi con qué agente del CNI hablas?”, le preguntó. Martínez contestó que en ocasiones también hablaba con otros mandos del Centro.

Durante el citado careo, el exsecretario de Estado insistió en que se enteró de la existencia de la operación policial y la captación de un confidente en torno a Bárcenas porque el ministro le llamó un día y le pidió que se enterase del asunto. Pero Fernández Díaz lo negó al tiempo que le afeó los calificativos que le había dedicado en conversaciones privadas y que han visto la luz con el levantamiento del secreto del sumario del caso. “Me has llamado hijo de puta y bobo”, le espetó el exministro. Martínez se defendió esgrimiendo que le habían dejado solo y que le irritaron sus declaraciones en una entrevista concedida a Vozpópuli.

Como informó este periódico, el exsecretario de Estado de Seguridad aprovechó también para denunciar el abandono del PP. “Si ese Partido Popular del señor Casado no sabe cuidar a la gente que ha trabajado bien mucho me temo que no sabrá cuidar nunca a los españoles a los que no conoce”, dijo con la voz algo entrecortada. “Si hubiera podido hacer algo por ti, lo hubiera hecho -le contestó su exjefe- Has hablado con media España; con el presidente de la Audiencia, con el presidente del Gobierno, has hablado por mensajes con todo el mundo”. “Con el presidente del Gobierno, en la vida”, le corrigió su exsubordinado.