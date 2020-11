El ex número dos de Interior carga contra el PP de Casado en su careo con Fernández Díaz

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, han protagonizado este viernes un tenso careo en la Audiencia Nacional para aclarar su conocimiento y participación en el presunto espionaje a Bárcenas en la llamada 'operación Kitchen'. Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, el ex secretario de Estado de Seguridad ha cargado contra el PP de Pablo Casado por no haberle apoyado en este caso: “Si trata así a la gente que ha trabajado para el partido, cómo va a trabajar para los españoles”.

Se refiere al abandono que a su juicio sufrió por parte de la formación en la que ejerció como diputado tras su paso por el Ministerio. Sin embargo, cuando comenzaron las informaciones sobre los seguimientos a Bárcenas en el marco del caso Villarejo, el PP le retiró de las listas en las listas electorales. En el sumario del caso constan los mensajes de Martínez pidiendo protección al partido -entre ellos al número dos de Casado, Teodoro García Egea- como la solicitud de un puesto de diputado en la Asamblea de Madrid y así gozar del privilegio como aforado ante el Tribunal Supremo.

Según ha dicho el propio Martínez, no llegó a ponerse en contacto con el ex líder del PP, Mariano Rajoy. Fernández Díaz le ha reprochado los comentarios despectivos que le dedicaba en sus comunicaciones privadas aireadas tras el levantamiento de secreto del caso. Le ha recriminado que él poco podía hacer por él y le ha recordado que el PP también le retiró de las listas electorales.

Se puso de perfil

El ministro le ha llegado a decir que hubiese declarado como testigo a su favor si se lo hubiese pedido. Martínez le ha reprochado las veces que fue preguntado en los medios de comunicación y se puso de perfil en lugar de salir en su defensa.

En cuanto al motivo del careo, ambos han mantenido sus posiciones iniciales. Fernández Díaz ha negado tener conocimiento alguno de la 'operación Kitchen' y ha acusado a su subordinado de haber manipulado los mensajes SMS que le atribuye y en los que se deduce que conocía los seguimientos al ex tesorero del PP. Martínez aportó esos mensajes ante un notario.

Fernández Díaz se ha escudado en que él nunca usa la k en lugar de la c en sus mensajes y ha aportado un informe pericial para negar la veracidad de esos SMS. Entre otras cosas, contenían el nombre del chófer de Bárcenas que la cúpula policial captó como confidente a cambio del pago de fondos reservados. También la confirmación de que la operación se había saldado con éxito.

Fernández Díaz ha alegado que fue el secretario de Estado quien recibió la información de los móviles de Bárcenas porque se la entregó uno de los comisarios investigados. De ese modo ha justificado que él no tenía por qué informar al secretario de Estado de algo que ya sabía porque lo había gestionado personalmente. Martínez ha apuntado a que quizá fuese un mensaje reenviado por alguien.

Sobre el conocimiento en origen de la operación, el exministro también ha negado que llamase a Francisco Martínez pars informarle. El secretario de Estado, en cambio, insiste en que le llamó para que el jefe policial, Eugenio Pino, le pusiera al corriente.

Fernández Díaz sí ha reconocido que fue él, a instancias del ex director de la Policía, Juan Cotino, quien le pidió que hablase con Villarejo. Pero ha matizado que fue al inicio de la legislatura y solo aquella vez. Franciscos Martínez le ha reprochado que gracias a esos contactos con el polémico excomisario le aportó numerosa información de su interés.