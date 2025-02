Felipe González sobre la condonación: "Es mentira, la vamos a pagar todos"

"No van a quitar nada de deuda a nadie, es mentira, la deuda la vamos a pagar de una manera o de otra, entre todos", ha defendido el expresidente del Gobierno, Felipe González, durante la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios.

González hace estas declaraciones justo hoy, día en el que estas condonaciones han sido las protagonistas en la Sesión de control al Gobierno. Ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó, también ante empresarios que España "no está en venta" y subrayó que es una nación con 500 años de historia que "no se trocea, ni se vende ni se alquila". "Basta ya, esto no se arrienda", resalto.

Pero además, y de una forma casi premonitoria, mencionó a González tras asegurar que la historia juzgará de una forma "muy cruel" lo que está pasando en este país y subrayar que el expresidente González no hubiera aceptado el "chantaje" del independentismo.

González ha estado junto al presidente de la Generalitat Valencia, Carlos Mazón, en L'Alqueria del Basket durante este evento con empresarios

