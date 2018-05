Las facturas por las que se investiga al 2 de Montoro incluían trabajos en domingos de agosto

Trabajos hasta los sábados y domingos de agosto, presupuestos calcados en diferentes días, turnos de hasta 121 horas o tres semanas desatascando tuberías. Estas son algunas de las características que arrojan las facturas presuntamente falsificadas por las que un Juzgado de Jaén investiga al actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Afecta a su época como alcalde de la ciudad andaluza (2011-2015) y en concreto a la adjudicación de un contrato de mantenimiento de fuentes ornamentales a la empresa Matinsreg tras años en manos de otra compañía que generaba menos costes.

En el auto en el que el juez imputaba el pasado 18 de mayo al número dos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el magistrado destaca “el enorme incremento de precio para el erario público del Ayuntamiento de Jaén incrementando enormemente el precio de los servicios (en algunos casos no prestados) y los productos facturados (no empleados realmente) en el mantenimiento de las fuentes, para generar un sobrecoste de considerable gravedad”. Por su parte, trabajadores del Ayuntamiento de Jaén aseguran a este periódico que no hay que tener conocimientos en la materia para saber que esas facturas no cuadran y que los materiales declarados están muy por encima del precio de mercado.

Las facturas que comprometen al número dos de Montoro by Vozpopuli on Scribd

Vozpópuli ha tenido acceso a las facturas que Matinsreg, con sede en Toro (Zamora), remitía al Ayuntamiento de Jaén con el que empezó a trabajar el 8 de agosto de 2012. La primera factura lleva fecha del día 31 de ese mes y recoge los trabajos comprendidos a lo largo de tres semanas. Cada parte corresponde a un día y todas las jornadas presentan datos idénticos: “206,21 litros de cloro, 22 kilos de cloro en polvo, 18 kilos de pastillas…”. En todas, las cantidades de materiales empleados para la conservación de las fuentes fueron las mismas.

El periodo de esta primera factura, que ascendió a 49.005,99 euros en total, va desde el día 8 hasta el 22 de agosto, incluyendo dos sábados (el 11 y el 18) y dos domingos (el 12 y el 19). La factura recoge en todos sus partes diarios “48 horas de personal echando cloro, desatascando tuberías y limpieza diaria de fuentes” por un importe de “1.385 euros”. La mayoría de estas facturas investigadas están firmadas por el arquitecto técnico jefe de sección, Agustín Sánchez García, investigado junto a Fernández de Moya, la exconcejal Rosa Cárdenas y el gerente de Matinsreg, Luis Gregorio González.

Hasta fechas "cercanas a la actualidad"

Hubo más facturas, tantas que el auto del juez dice que esta relación se prolongó hasta “fechas cercanas muy cercanas a la actualidad”. El 31 de octubre de 2012 giró otra por 43.985,46 euros en la que también incluía un sábado y un domingo. El 1 de ese mismo mes ya había emitido otra por 45.700,32 euros. En noviembre la suma ascendió hasta los 46.190,62 euros y en este caso las jornadas de trabajo ya contemplaban “121 horas de personal echando cloro, desatascando tuberías y limpieza diaria de fuentes”, incluyendo el domingo 11 de ese mes.

Según la investigación realizada al respecto por la Guardia Civil, solo aquel primer año la adjudicación a dedo de este contrato de conservación supuso un quebranto de 3,6 millones de euros a las arcas públicas. Ese cálculo es el resultado de calcular los costes que había generado la empresa que había operado el ejercicio anterior.

Fernandez de Moya autorizó los pagos a la empresa by Vozpopuli on Scribd

El juez de Instrucción número 2 de Jaén, Antonio Valdivia, recordaba en su auto que el actual secretario de Estado de Seguridad fue advertido por el interventor del Ayuntamiento. Este periódico ha tenido a un documento firmado por el interventor, José Ignacio Beitia, quien la semana pasada prestó declaración como testigo. El 27 de diciembre de 2012 presentó un “reparo de legalidad” ya que, según dejó por escrito, se había realizado una contratación ex novo. “No existe expediente de contratación”, alertaba por lo que instaba al presidente de la entidad local a solventar esta situación.

El mismo día, el entonces alcalde, José Enrique Fernández de Moya firmó una resolución en la que autorizaba el pago de 41 facturas correspondientes al año 2012. La mayoría de ellas tienen relación con las fuentes, pero también hay pagos por otros servicios como “alumbrado”, “transporte”, “semáforos” o “mercados”. Entre los argumentos que daba el exalcalde era que “existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2012”.