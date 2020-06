El Supremo rechaza la petición del general chavista fugado de frenar su entrega a EEUU

Hugo 'El Pollo' Carvajal se encuentra en paradero desconocido desde el pasado noviembre, cuando la Audiencia Nacional acordó su entrega a Estados Unidos. El pasado 13 de mayo, la defensa del que fuera director general de contrainteligencia militar de Hugo Chávez presentó un escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en un intento de suspender el procedimiento. Los jueces han desestimado su petición: la extradición sigue en curso.

En auto de 28 de mayo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Sala ha estimado pertinente rechazar la medida cautelar solicitada por el excargo venezolano, "siendo de añadir en el presente caso (...) de que el mismo recurrente, al levantarse la detención y prisión acordada por la Audiencia Nacional tras la solicitud de extradición, se ha situado en una posición de sustracción a la acción de los Tribunales españoles".

Los jueces han respondido así al recurso interpuesto por la defensa de 'El Pollo' seis meses después de que se ordenara su búsqueda y captura. El general impugnaba el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el 3 de marzo por el que se aprobó continuar con su entrega a Estados Unidos.

La extradición de Carvajal fue acordada ya el pasado 8 de noviembre por auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para su "enjuiciamiento por presuntos delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas". Según consta en el auto, el Departamento de Justicia le reclama por haber querido "inundar" Estados Unidos con toneladas de cocaína, que supuestamente introdujo con ayuda -en ocasiones- de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los magistrados han hecho hincapié en que "la referida orden de extradición se ordena pese a que el interesado se encontraba en paradero desconocido".

'El Pollo' se encontraba en libertad la tarde en que se acordó su extradición a Estados Unidos. Corría noviembre. El general venezolano tenía ya ocho meses viviendo en Madrid. Ya había sido detenido, ya había pasado cinco meses en prisión y ya había sido liberado. Llevaba dos meses sin pasaporte y con comparecencias quincenales en el Juzgado. Tras la decisión del tribunal español, no volvió a presentarse ante la Justicia. Cuando las autoridades le buscaron, ya no estaba. En marzo, el secretario de Estado de Donald Trump ofreció una recompensa de 10 millones de dólares a quien aportase información sobre el paradero del excargo del Gobierno bolivariano.

