La extinción del incendio en Zaldibar "avanza significativamente" y se prevé que esta semana se apague "la mayor parte"

Los trabajos de extinción del incendio declarado en Zaldibar, tras el derrumbe del vertedero, "avanzan significativamente" y se prevé que, a lo largo de esta semana, queden sofocados "la mayor parte". Mientras tanto, el Gobierno vasco mantiene las recomendaciones a la población hasta no conocer, este jueves, los resultados del próximo informe sobre dioxinas y furanos.

Tras la reunión mantenida este lunes en el Ayuntamiento de Zaldibar por la Mesa Técnica de Seguimiento del derrumbe, compuesta por diferentes áreas del Gobierno Vasco y de la Diputación foral de Vizcaya, se ha dado cuenta a los medios informativos de las actuaciones desarrolladas.

En la rueda de prensa han comparecido el viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, el director de Construcción de Obra Civil de la empresa Bycam, Ekaitz Beitia, el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, el director de URA, Ernesto Martínez de Cabrero, el director de Emergencias de la Diputación foral de Vizcaya, Pedro Luis Uizaga, y los alcaldes de Zaldibar y Mallabia, además del secretario general de Presidencia, Jesús Peña.

Durante su intervención, Peña ha asegurado que "se ha avanzado significativamente en la extinción del incendio o al menos en aquellos focos que más preocupaban". "Esto afecta, lógicamente a los puntos de combustión y puede tener una repercusión a la hora de evaluar la calidad del aire", ha apuntado.

Por el momento, la calidad del aire no variará hasta no tener nuevos resultados que, en el caso de los furanos y las dioxinas, se conocerán este próximo jueves, cuando el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) los remita, a partir de las muestras remitidas esta pasada noche. Entonces, los Departamentos de Medio Ambiente y Salud adoptarán la "decisión correspondiente". Mientras tanto, se mantendrán las mismas recomendaciones a la población.

"El fuego está en una zona muy delicada"

El director de URA, Ernesto Martínez de Cabrero, ha afirmado que el fuego, declarado en la parte alta del vertedero "está en una zona muy delicada, porque es inestable", pero se están "construyendo superficies y plataformas seguras para actuar".

Tras llegar a los primeros focos este pasado sábado y extinguirlos con "material bueno" del propio vertedero para asfixiar el fuego", los trabajos, "además de conseguir que se extinguiera el foco abajo, ha estabilizado el talud".

Este lunes, una vez ejecutada una pista para llegar hasta al lugar, se ataca el fuego en altura. "Se pretende que a lo largo de esta semana pueda estar extinguida la mayor parte. Mañana creemos que le podemos dar un buen avance a todo el tema de la extinción. Entre hoy a la tarde y mañana", ha dicho.

También se prevé la posibilidad de que queden rescoldos que reaviven el fuego, por lo que puede haber "cierta tendencia a que los fuegos se reproduzcan".

Mientras tanto, se mantiene los trabajos de búsqueda de los trabajadores sepultados en "una zona prioritaria, de acuerdo con la posición de las personas" en el momento de su desaparición "y los movimientos de tierra".

Los trabajos, que se desarrollan siguiendo el protocolo de la empresa y la supervisión de la Ertzaintza y Atención de Emergencias, se han iniciado también en otras zonas de "menos posibilidades" de hallazgo, con el "objetivo directo de búsqueda de las personas". Según han adelantado, la tierra y residuos retirados para esta labor se depositarán "de manera transitoria" en la antigua cantera.

Calidad del aire

Respecto a la calidad del aire, no se prevén modificaciones hasta no conocer la última medición medición de dioxinas y furanos mientras los niveles de otros compuestos "se mantienen en los habituales para un entorno humano".

Para Iñaki Berraondo, "no tiene desde el punto de vista de salud pública, ninguna indicación la utilización de mascarilla" pero sí se mantiene la recomendación de "procurar no ventilar y no hacer ejercicio intenso en el aire atmosférico". "Aunque no tenemos todavía los datos, trabajamos con todo tipo de hipótesis, pero entre otras la de que los niveles son menores", ha apuntado.

Los integrantes de la Mesa de han insistido en que "lo urgente es atacar el incendio y la búsqueda de las personas y empezar a retirar material incluso en aquellas zonas en las que, no siendo lo más probable, al menos son las más estables".

"Evidentemente, hay más material que retirar. Se va a intentar que el material se mueva lo menos posible, es decir: buscar situaciones de alojamiento bien temporal o definitivo mediante sellado u otras técnicas, pero en el mismo entorno", han manifestado.

Martínez de Cabrero ha afirmado que "se está estudiando qué hacer con los residuos", pero la situación es "extremadamente complicada técnicamente". "Las decisiones son comprometidas y nos centramos en resolver una a una estas cuestiones", ha dicho. Por otra parte, ha destacado las "condiciones tremendamente complicadas" en las que se desarrollan los trabajos.

Reforzar la información

Las instituciones han decidido "reforzar la información específica" de cada trabajo y control que se realice, de forma que los técnicos informarán a los medios de comunicación inmediatamente después de hacerlo a la propia mesa de seguimiento.

Está previsto, de esta forma, que este martes comparezcan los técnicos de laboratorios de calidad alimentaria Neiker y de la Fundación vasca para la Calidad Alimentaria, Elika, que ha analizado muestras en el entorno rural y caseríos de la zonas. Posteriormente, lo hará la investigadora del CSIC que trabaja en el laboratorio que analiza las muestras de calidad del aire.

El miércoles, representantes de las diferentes áreas que participan en las búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos realizarán una "exposición concreta del protocolo de búsqueda" y de "cómo se va a trabajar con el área de búsqueda".

El jueves se expondrán los protocolos de seguridad -alerta y prealerta- y la monitorización del terreno. Ese mismo día se conocerán los resultados del análisis de dioxinas y furanos, que se expondrán de nuevo más a fondo un día después.