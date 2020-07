Exteriores castiga al responsable de la AECID que destapó un pufo de 4,5 millones en Panamá

Un desfalco de al menos 4,5 millones de euros en la oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Panamá ha provocado gran revuelo en el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige Arancha González Laya y ha costado el puesto al coordinador de la agencia en este país centroamericano, Carlos Cano.

Este caso, adelantado por Europa Press, ha sorprendido en primer lugar por la cuantía del dinero sustraído ya que se trata de una suma considerable. Pero también por el modus operandi del presunto ladrón, el administrador local de esta oficina técnica de cooperación, Omar Guevara, quien se encuentra en busca y captura desde principios de abril tras haber sustraído durante más de una década dinero de esta oficina de la AECID sin levantar sospechas.

A sus superiores les falsificaba la firma en algunas gestiones administrativas y luego les entregaba extractos bancarios falsos que no coincidían con la realidad contable. De esta forma se quedaba con una parte del dinero de los programas de cooperación a largo plazo de España en Panamá.

La AECID empezó a sospechar del trabajador panameño en febrero a instancias del propio Cano y "en apenas 24 horas", según fuentes diplomáticas españolas, se denunció el caso ante la Justicia panameña por falsificación de firmas, certificados y estados bancarios. El procurador general dictó orden de busca y captura contra Guevara el 3 de abril, pero ya era demasiado tarde. El contable se había esfumado.

Exteriores envió a principios de marzo una misión de la Inspección General de Servicios para una auditoría interna completa de los fondos afectados, de la que la principal conclusión es que este administrativo local se embolsó al menos 4,5 millones de euros a lo largo de más de una década. Esta documentación, así como un informe de la División de Control y Mejora de la Gestión, ya están en manos del Tribunal de Cuentas español.

En paralelo, la AECID decidió no renovar el contrato del coordinador de la oficina, el citado Cano, quien deberá dejar su puesto el próximo 31 de julio tras una trayectoria de casi 35 años en diferentes trabajos de cooperación en Panamá y cuando le quedaban menos de dos años para la jubilación.

"Una cabeza de turco"

Vozpópuli ha tenido acceso al mensaje que este coordinador envió hace unos días a sus homólogos españoles repartidos por todo el mundo. En él, Cano criticaba a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), que dirige Ángeles Moreno, por haber tomado esta decisión contra él.

"La SECI ha determinado que no se podía prorrogar mi contrato (a 20 meses de mi jubilación), ya que según su parecer soy culpable de haber descubierto y denunciado un desfalco millonario, perpretado por el administrador de esta OTC, Omar Guevara", explica de inicio.

Dicho desfalco "se ha llevado a cabo desde el año 2007", aunque este coordinador de la AECID advierte de que todo apunta a que posiblemente sea desde años anteriores. "Como entenderéis se tenia que buscar una cabeza de turco y esa ha sido la mía", se lamenta Cano.

"El Sr. Omar Guevara, 28 años contratado por la Agencia, ha falsificado mi firma y la de Rosa Beltrán, e igualmente ha falsificado la firma de otros dos coordinadores anteriores, José Piqueras y Cristina De Leyto, además de haber falsificado los extractos bancarios de las cuentas corrientes que me proporcionaba", relata este directivo de la AECID.

"Os aseguro que no he cometido ninguna falta y no permitiré que se ponga mi nombre en entredicho bajo ningún concepto. Como me dice mucha gente amiga mía y sobre todo dentro del cuerpo diplomático, 'eso nos ha podido pasar a cualquiera, el problema es un responsable contable que sea corrupto y que lo tengas dentro sin saberlo'", prosigue Cano, quien había encadenado más de 25 contratos y prórrogas en Panamá.

Este coordinador de la AECID revela a sus compañeros que no les había contado este caso hasta ahora "por instrucciones superiores de no hacerlo" y que pidió a sus superiores jerárquicos de la SECI que le permitieran exponer en la siguiente reunión en Madrid de coordinadores y directores de la agencia "lo que me había pasado para que tuvierais mucho cuidado y estuvierais avisados de situaciones como la que se me ha planteado a mi".

Sin embargo, dicha petición no ha sido atendida en Exteriores y su contrato laboral finaliza a finales de este mes. "Sí que quería deciros que, todavía sin ser una despedida, es un placer trabajar con vosotros y animaros a que se continúe con la excelente labor que desarrolláis en terreno porque pienso que lo mejor de la Agencia está en vosotros/as y con la gente con la que trabajamos en los diferentes países. Esto es lo que realmente deja la buena marca de la Cooperación Española", concluye Cano en su mensaje.