La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional estudia extender las restricciones de movilidad a "todas las zonas" de Madrid ante la evolución de la pandemia del coronavirus. Por ello, Ayuso no descarta aplicar las nuevas medidas en el conjunto de la región, tal y como avanzaba Vozpópuli este martes.

"Anuncio que no va a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas, porque a mí no me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir de mañana o pasado haya un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas sus normas, que a las diez esté cerrado, y que todo el mundo esté de copas como si no pasará nada a las once o a las doce en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín...", ha señalado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.