"Cuando vimos todo por el suelo pensamos que había sido una bomba"

Una fuerte explosión destrozaba cuatro plantas de un edificio en la calle Toledo 98, en pleno centro de Madrid este miércoles. El accidente tenía lugar pocos minutos antes de las tres de la tarde y se trataba deun inmueble perteneciente al arzobispado que tiene en la planta baja un centro parroquial de la Iglesia de la Virgen de la Paloma.

Cascotes y escombros por el suelo, mucho humo, varios coches destrozados y cubos de basura rotos es lo que han visto los vecinos del barrio de La Latina tras sentir el gran estruendo que ha provocado la explosión, un primer momento caótico en el que durante varios minutos solo han sentido mucha incertidumbre.

"Estaba hablando por teléfono tranquilamente cuando ha vibrado toda la casa. Me he asomado rápidamente al balcón y he visto cómo salía mucho humo de un edificio a unos cincuenta metros. Hemos llegado a pensar que se había derrumbado entero", ha explicado a VozpópuliValentina Pumar, una joven que vive en la misma calle en el que se ha sentido la fuerte estallido.

Caos en Madrid por una explosión

"He bajado hasta allí para ver si podíamos echar una mano a algo, pero rápidamente ha venido la Policía, los servicios de emergencias, la Guardia Civil, el Samur y han acordonado toda la zona porque tenían miedo a que hubiera más explosiones. Se acercaban muchas trabajadoras de la residencia con ancianos y muletas y en silla de ruedas huyendo de la zona e intentando ponerles a salvo. Además había un chico en la parada del autobús que se quejaba mucho de una pierna y al que han envuelto en una manta metálica", ha añadido.

Rápidamente se ha activado un dispositivo policial y se ha desalojado toda la zona, aunque todos los vecinos que se asomaban a sus balcones y los que han bajado a ayudar estaban totalmente descolocados, con miedo y sin saber qué es lo que realmente había ocurrido. "Tres personas han fallecido a causa de la explosión. Uno de ellos es un hombre de 85 años. Otras siete personas han resultado heridas leves y dos graves, un joven de 26 años ha sido trasladado al Hospital La Paz y otro chico también, con heridas de diversas consideración, al hospital Ramón y Cajal. Además de un desaparecido", explicaba en un primer balance Gema Martín, portavoz de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

María del Carmen, cuidadora de la residencia de ancianos Los Nogales La Paloma, se encontraba en pleno cambio de turno cuando ha sentido una explosión que casi la tira al suelo. "Estaba todo roto. Se han caído cosas de las paredes, los cristales de las ventanas han estallado... Hemos pasado mucho miedo porque pensábamos que había sido una bomba, aunque olía mucho a gas", ha explicado consternada a Vozpópuli minutos después de lo ocurrido.

"Una vez que he reaccionado lo primero que he pensado es que teníamos que poner a salvo a todos los ancianos que tenemos aquí. Así que los hemos sacado como hemos podido", ha añadido esta mujer sobre la 56 personas que se encontraban en la residencia y que han sido trasladadas a otra de la Comunidad de Madrid tras ser atendidas en el hotel de enfrente del edificio afectado y un pequeño hospital de campaña que han montado en Puerta de Toledo.

En estos momentos, el inmueble "está incendiándose por dentro, pero no se considera prudente intervenir por parte de los bomberos porque en el caso de apagarlo podría producirse un embalsamiento de gas que podría afectar muy gravemente a la estabilidad del inmueble", ha revelado José Luis Martínez-Almeida mientras algunos trabajadores de la zona han tenido que cerrar sus negocios para dejar que el dispositivo continúe según lo previsto. Incluso estudian demolerlo.

Negocios cerrados por la explosión

"Estábamos dando las comidas, lo teníamos lleno de gente cuando, de repente, 'boom', hemos sentido un fuerte ruido que lo ha hecho temblar todo. Una clienta ha salido y ha dicho que había sido una explosión de gas, pero lo primero que se nos ha pasado por la cabeza es que era una bomba. He salido corriendo porque vivo con mi madre en el número 90 de esta calle y había mucho humo, no se veía casi nada y la gente gritaba. He pasado mucho miedo porque pensaba que le había pasado algo", nos ha explicado una camarera del restaurante-bar 'Eduardo', un establecimiento ubicado a apenas 20 metros del suceso.

"Por suerte ella estaba bien y ya había entrado en casa, pero durante unos minutos me he asustado como nunca en mi vida. Aunque había ruido, mi cabeza estaba aturdida, como en silencio, tenía mucho miedo. Además, el humo olía muy fuerte y todavía puedo sentirlo en mi garganta", ha relatado a Vozpópuli esta trabajadora.

Por suerte, todos los menores del colegio La Salle La Paloma eran evacuados sanos y salvos poco después de la deflagración. Se encontraban, junto a sus profesores correspondientes, dentro de las aulas debido a que en algunas zonas del recreo todavía quedaban placas de hielo que dejó a su paso la borrasca Filomena. Casi cinco horas después de la explosión, los bomberos acaban de entrar en el edificio por primera vez, pero la calle sigue cortada con furgones policiales y la mayoría de los negocios están cerrados. Quedan algunos curiosos asomados en los balcones, pero parece que los vecinos de estas calles ya están más tranquilos después del gran susto.