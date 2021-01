Expedientan al jefe de la Policía del aeropuerto de Granada tras la polémica de los inmigrantes

La Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario al inspector responsable del aeropuerto de Granada tras la polémica desatada por la llegada de inmigrantes procedentes de Canarias. Como publicó Vozpópuli, se ordenó un despliegue específico ante la sospecha de que llegaran inmigrantes irregulares desde las islas con documentación falsa. Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), dicho expediente se basa en "omisión de funciones" del jefe de este puesto fronterizo.

El aeropuerto Federico García Lorca ha sido protagonista de varias noticias en las últimas semanas. Primero fue la publicación de un vídeo en redes sociales que sugería el traslado de inmigrantes desde Canarias por vía aérea sin el supuesto conocimiento de las autoridades locales, lo que desató una gran polvareda política: la Junta de Andalucía acusó al Gobierno de desleal, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez negó la mayor. Y después, por desplegar a policías para investigar a los pasajeros de vuelos regulares que llegaban desde las islas, poco después de desarticularse una trama criminal que sacaba inmigrantes de Canarias y los empadronaba en Granada.

El SUP denuncia que el comisario provincial de Granada ha abierto un expediente al inspector jefe del aeropuerto de Granada tras estos hechos. Según el sindicato, dicha decisión se basa en una supuesta "omisión de funciones" por "no identificar a los ciudadanos magrebíes que llegaban en un vuelo procedente de las Islas Canarias".

Los hechos desencadenantes

"El elemento desencadenante del expediente fue la llegada al aeropuerto de Granada de un vuelo procedente de Gran Canaria, el pasado 14 de diciembre, entre cuyos pasajeros se encontraban 12 ciudadanos magrebíes y subsaharianos", detalla el SUP. Y afirma que sólo una semana antes el inspector al que ahora se pretende sancionar había recibido una nota interior del jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Granada "en la únicamente se instaba la comprobación de la existencia de posibles conexiones criminales en los flujos de personas que llegasen al aeropuerto".

"Así, y siguiendo las instrucciones que había recibido, el inspector al mando del puesto fronterizo dispuso realizar comprobaciones en las listas de pasajeros de los vuelos, detectándose ciudadanos con rasgos magrebíes a los que se observó abandonando el aeropuerto en medios de transporte públicos, como otros pasajeros, sin que ningún vehículo privado acudiera a recogerles en lo que, en ese caso, habría sido un claro indicio de organización criminal como la que se había ordenado detectar", prosigue el SUP.

Según el sindicato, el responsable del aeropuerto de Granada actuó correctamente, puesto que "el vuelo procedente de Canarias era de carácter interior por lo que no cabía la práctica de controles fronterizos", tal y como figura en el Código de Fronteras Schengen. El SUP también considera que la identificación de estas personas por motivos étnicos o raciales hubiera supuesto una discriminación, y apuntan a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 16.1.

Por último, el SUP esgrime que los controles establecidos en el embarque de los aviones nacionales deberían ser los encargados de asegurar la validez de los documentos de los pasajeros, y no así el aeropuerto de destino. Y añade: "Si todo lo anterior no fuera suficiente, la Circular 2/2012 de la Dirección General de la Policía expresamente prohíbe las identificaciones 'innecesarias, arbitrarias, abusivas y que supongan una extralimitación de las facultades que otorga al efecto el ordenamiento jurídico a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad'".

Por todo ello, el sindicato exige el "inmediato archivo" del expediente: "Cumplir la legalidad vigente no puede ser motivo de censura disciplinaria en Policía Nacional y menos cuando en el citado vuelo que llegaba a Granada con ciudadanos magrebíes procedentes de Canarias no se producían elementos objetivos y acreditables que permitieran llevar a cabo actuaciones de identificación y control documental por la posible comisión de delitos o infracciones".