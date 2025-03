La exmujer de Koldo García 'trolea' al Senado: se presenta sin estar citada

Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, ha 'troleado' al Senado personándose para asistir a una comisión inexistente de investigación sobre el 'caso Koldo'. La exmujer de Koldo fue citada a comparecer el 20 de febrero y, tras ausentarse, el Senado comunicó a la Fiscalía el presunto delito de desobediencia, pero al mismo tiempo la citó nuevamente para este viernes 7 de marzo. El miércoles pasado, el presidente de la comisión, Eloy Suárez, explicó que al no haber podido entregarle la citación posponían la comparecencia hasta el 10 de abril y la convocarían mediante edicto judicial publicado en el BOE.

La citación se había suspendido después de que la mayoría absoluta del PP decidiera aplazar la misma para volver a citarla mediante edicto para el 10 de abril. Los populares tomaron esta decisión al ser conocedores de su rechazo a recoger la citación en manos de funcionario para este 10 de abril recoger el papel. Pero ante la posibilidad de caer " en especulaciones sobre su intención o no de eludir la comisión" su abogada le ha recomendado presentarse en la Cámara alta.

"Dada la trascendencia pública que ha alcanzado este asunto, Patricia acudirá el viernes tal y como ha sido convocada a través de la misiva dirigida a mi persona, y cuya asistencia ha confirmado antes de la cancelación sin motivos que lo justifiquen", comunicó la letrada al Senado en ese correo electrónico. También menciona que dado que su representada tiene una hija pequeña y "no es fácil hacer o deshacer planes con tan poca antelación", por lo que pedía que entendieran sus "circunstancias" y le permitieran comparecer este viernes.

La abogada recalcaba que había conseguido hablar con su cliente y, "a pesar de que no ha sido notificada para comparecer", le había hecho llegar la carta dirigida a ella. Además, matizaba que no alcanzan a entender "por qué a pesar de que se ha anunciado la citada comparecencia en los medios de comunicación" no le habían notificado en su domicilio.

"Está asustada, ha venido y resulta que no se celebra, a mí no me parece serio", ha dicho la abogada a los medios de comunicación que permanecían hoy en la puerta del senado.

Evitar los perjuicios

Tras anunciar que estaba dispuesta a ir el viernes, la abogada adelantaba que Uriz "en ningún caso podrá contestar" a las preguntas de los senadores "ya que los hechos están siendo investigados en sede judicial, teniendo ella actualmente la consideración de persona investigada". "En caso contrario se podrían vulnerar gravemente los derechos de defensa que se le reconocen legalmente", añadía.

Además, la letrada explicaba que conforme al artículo 75.3 del Reglamento del Senado, y en atención de su comparecencia voluntaria a pesar de no haber sido citada conforme a los requisitos legales, solicitaba "que la misma se celebre a puerta cerrada para evitar los perjuicios que a la imagen de Patricia Uriz le está ocasionando todo este asunto".

Esto se conoce, poco después de que el comisionista Víctor de Aldama haya dicho en una entrevista televisada con Ana Rosa que le parece "un chiste" la "escusa" del hermano de Koldo para acudir a Dominicana, ya que este ha dicho que era para "comprar puros y ver a una mujer", lo que Aldama ha considerado como un "burla" al magistrado Puente.