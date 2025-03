El exetarra Jon Joseba Troitiño acepta seis años de prisión por transportar cócteles molotov

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a seis años de cárcel a Jon Joseba Troitiño Ciria, el sobrino del histórico integrante de ETA Antonio Troitiño, por transportar artefactos incendiarios que fueron utilizados tras una manifestación de Euskal Herritarrok (EH) convocada en abril de 2001 bajo el lema 'La autodeterminación es la paz' en una acción propia de la 'kale borroka'.



El acusado ha reconocido este jueves en la vista oral seguida en su contra su participación en los hechos, lo que ha llevado a la Fiscalía a rebajar en dos años -de los ocho que pedía inicialmente- su petición de condena, con la que Troitiño se ha mostrado conforme. En este sentido, y después de que su defensa no se haya opuesto, el presidente del tribunal, el magistrado Fernando Andreu, ha dictado sentencia oral condenándole a seis años de prisión como autor de un delito de estragos y tráfico de sustancias y aparatos explosivos y sus componentes con finalidad terrorista.



El fallo, declarado firme después de que ninguna parte haya anunciado su intención de recurrir, también impone a Troitiño una pena de inhabilitación absoluta por un periodo de 16 años. En su escrito de acusación, el Ministerio Público relataba que tras la citada manifestación, que tuvo lugar en San Sebastián, hubo llamadas al centro de atención de emergencias que informaban de la existencia en la Parte Vieja de un grupo de encapuchados que transportaban varias cajas.



Posteriormente, se recibió otra llamada en la que otro particular informaba de que un grupo de encapuchados había incendiado unos contenedores. La Fiscalía detallaba que, trasladados diversos efectivos policiales a la zona, comprobaron que ardían tres contenedores y que tras apagar las llamas observaron que en su interior había restos de 10 artefactos inflamables.

El material encontrado

Sobre las cajas que movían los encapuchados, el fiscal indicaba que las mismas contenían 30 artefactos incendiarios (cócteles molotov) y 39 cohetes pirotécnicos, material "que habitualmente se utilizaba en las acciones de desórdenes públicos y actos de sabotaje de la izquierda abertzale". Según la Fiscalía, de la investigación se pudo determinar que Troitiño Ciria participó en el transporte de esos artefactos dado que se identificaron sus huellas dactilares en los mismos.



Y explicaba que esos artefactos incendiarios de iniciación química, habitualmente denominados de seguridad, elaborados con frascos de vidrio estaban llenos de una mezcla de líquido inflamable y ácido sulfúrico, e introducidos en bolsas de plástico negro que a su vez contenían clorato de sodio granulado (herbicida).



Esto permitía que la acción incendiaria se lograra cuando el recipiente se rompía al impactar contra el objetivo, facilitando al lanzador ejecutar la acción sin manejar llama alguna. "Los daños ocasionados por estos artefactos lo son por un doble efecto: el causado por las llamas del líquido inflamable y el ocasionado por la corrosión del ácido sulfúrico", añadía el Ministerio Público.

Las condenas de Troitiño Ciria

La Fiscalía recordaba que Troitiño Ciria ya había sido condenado en Francia a 6 años de prisión por hechos cometidos en julio de 2005 y en concreto por varios delitos que incluyen el transporte prohibido de municiones, armas o elementos de categoría y por un delito de participación en una asociación ilícita con la intención de preparar un acto terrorista.



Recogía asimismo que la propia Audiencia Nacional le condenó en 2011 a 268 años de cárcel por su participación en los atentados contra los hoteles Bahía de Alicante y Nadal de Benidorm perpetrados el 23 de junio de 2003 y que ocasionaron catorce heridos.