Un excónsul que llenó de 'esteladas' el Camp Nou denuncia ser víctima de Villarejo

La nómina de afectados por el comisario Villarejo amenaza con seguir creciendo más de tres años después de la operación que acabó con el polémico mando en la cárcel. El último en presentarse como víctima de sus actividades es Xavier Vinyals Capdepon, excónsul honorífico afincado en Cataluña que fue cesado por el Gobierno por su afinidad con la causa independentista. También es el presidente de la Plataforma ProSelecciones Deportivas Catalanas.

Entre otras acciones inundó de banderas independentistas el estado Camp Nou en 2015 durante un partido de Copa de Europa del Futbol Club Barcelona. Con aquella acción pretendían protestar contra dos sanciones económicas de la UEFA al club azulgrana por la presencia de banderas esteladas entre la afición. Lo hizo con el apoyo de las entidades ANC y Òmnium, esta última presidida entonces por Quim Torra. “Pediremos a los no independentistas exhibir la bandera 'estelada' por los ciudadanos de nuestro país y su libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa junto al actual presidente de la Generalitat.

Según un escrito remitido el martes a la Audiencia Nacional, pide personarse en la causa contra el policía al haber sido objetivo de uno de sus trabajos. En concreto, afirma que uno de los policías próximos a Villarejo, que también está investigado en el caso, realizó un informe sobre él con la intención de desprestigiarle. El encargo lo habría realizado, según su versión, un empresario al que se había enfrentado varias veces en los tribunales.

Vinyals era el cónsul de Letonia afincado en Barcelona hasta que en 2016 el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirigía José Manuel García Margallo le retiró la acreditación. Se produjo después de que el diario ABC publicase que había exhibido una estelada (la bandera independentista) en la fachada del consulado coincidiendo con la Diada en Cataluña. A pesar de que el citado diario publicó la imagen con la enseña en el edificio, él negó los hechos, si bien dejó claro que nunca ha escondido sus convicciones.

Mai no he posat una estelada al Consolat de la República de Letònia. Tampoc no he amagat mai les meves conviccions