Un ex vicerrector de la Complutense revela que Goyache le pidió crear una cátedra expresamente para Begoña Gómez

El exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio ha afirmado este miércoles que el rector, Joaquín Goyache, le mandó crear "una cátedra para Begoña Gómez". "Me dijo textualmente: 'Tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente; ¿tienes algún inconveniente?'", ha declarado Doadrio en su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid dedicada a los programas de Gómez en la UCM.



El exvicerrector ha agregado que respondió a Goyache que no tenía problema "si los documentos estaban bien" y que, en efecto, la aprobación de la cátedra extraordinaria que codirigió Begoña Gómez, "administrativamente, fue regular", si bien no lo fue "en las formas".



A preguntas de la diputada del PP Mercedes Zarzalejo, Doadrio ha dicho no haberse sentido "presionado" a la hora de crear la cátedra, pues no fue "amenazado" en modo alguno, pero sí se vio "obligado" porque el rector era su "jefe".



Además, le "sorprendió" la velocidad a la que se tramitó, como si hubiera "todo un regimiento de personas ayudando". También ha señalado que la memoria académica que justificaba la idoneidad de Gómez para codirigir la cátedra le vino "hecha" y no estaba firmada por nadie.



Doadrio ya ha declarado en dos ocasiones como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Gómez desde abril de 2024 por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, a los que sumó en octubre los de intrusismo y apropiación indebida en relación con la creación e inscripción del software de su cátedra.



La sesión de este miércoles ha comenzado con la comparecencia de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que ha sido imputada por el juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, y que se ha acogido a su derecho a no declarar. Finalizada la comparecencia de Doadrio, la sesión será suspendida ante la ausencia del último compareciente citado, que era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Dicha comparecencia quedará aplazada hasta que el Consejo de Estado aclare si Sánchez está obligado o no a asistir. Aunque el Gobierno ya ha apelado a dictámenes previos del Consejo de Estado para justificar la ausencia del presidente, la Asamblea, a instancias de Vox, pedirá un nuevo informe al órgano consultivo para que se pronuncie sobre si Sánchez está obligado o no a acudir a esta comparecencia, que solicitó el PP.



El PP y Vox son los únicos grupos parlamentarios que han participado en esta sesión final de la comisión, pues Más Madrid y el PSOE-M la abandonaron la semana pasada por considerarla un "circo" de la derecha.