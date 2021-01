El estado de alarma se estrella contra los seis meses de prórroga que pidió Sánchez

El caos autonómico con el toque de queda y la virulencia de la tercera ola del coronavirus han convertido el estado de alarma en papel mojado. El Gobierno ha admitido que tendrá que cambiar el decreto si finalmente acepta la petición de las comunidades para adelantar el toque de queda y restringir todavía más la movilidad ante el avance del virus en todo el país.

Pedro Sánchez se empeñó en sacar adelante una prórroga de seis meses del estado de alarma en noviembre, cuando la segunda ola de la pandemia era una realidad. El Gobierno delegó en las comunidades la gestión de la epidemia -la cogobernanza- y se ahorró a cambio medio año de votaciones en el Congreso de los Diputados.

Alarma cada 15 días

El jefe del Ejecutivo quiso evitar lo ocurrido en la primavera de hace un año, cuando la prórroga de los decretos cada 15 días le obligó a negociar su aprobación con otros grupos como Ciudadanos ante la negativa del PP o sus socios independentistas catalanes de apoyar el estado de alarma.

Sánchez cambió de estrategia con el nuevo estado de alarma nacional decretado en otoño. Y puso seis meses de prórroga encima de la mesa. Los partidos de la oposición advirtieron de que era una temeridad. No solo por alargar tanto tiempo un periodo de excepcionalidad, sino porque la evolución de la pandemia es cambiante y aconseja revisar periódicamente las medidas. Grupos como el PNV y Ciudadanos, que a pesar de todo apoyaron la prórroga, intentaron negociar sin éxito una rebaja de ese período.

Lo mismo ocurrió con el PP. Pablo Casado, tras su giro moderado en la moción de censura de Vox, se abrió a apoyar el estado de alarma. Casado propuso una alarma de dos meses con control parlamentario y judicial, en virtud de lo que marca la Ley Orgánica del Estado de Alarma 4/1981, y que fuese bajo el mando del Gobierno central. Sánchez se negó, y el PP se abstuvo. Casado dijo que la extensión por medio año era “la constatación de un fracaso" y “la prueba de su falta de respeto a la Constitución y al marco legal europeo".

La tercera ola del coronavirus está superando a la segunda. La mayoría de las comunidades autónomas ha pedido adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde, algo que según el Ministerio de Sanidad no contempla el decreto actual. Castilla y León entiende que esta medida sí cabe en la normativa vigente y ha aprobado una orden. El Gobierno la ha recurrido ante los tribunales. El decreto del estado de alarma prohíbe la libre circulación de personas entre las 23 horas de la noche y las 6 de la mañana. Las comunidades pueden mover esa franja una hora arriba o abajo.

Confinamiento domiciliario

Algunas autonomías han reclamado también la posibilidad de decretar confinamientos domiciliarios selectivos en municipios o áreas con alta incendia de casos. El decreto en vigor autoriza los confinamientos perimetrales (no salir de un municipio o comunidad), pero no contempla los domiciliarios. Es decir, si España no logra contener el avance del virus, haría falta otro estado de alarma para recluir a la población en sus casas.

La filosofía del Gobierno con este decreto era dotar a las comunidades de unos instrumentos comunes que pudieran aplicar de manera flexible según su situación epidemiológica. Pero ahora la gran mayoría está peor de lo que esperaba tras las fiestas de Navidad y piden endurecer las restricciones. Para eso, según el Gobierno, haría falta otro decreto y otra votación en el Congreso.