El Tribunal Constitucional ha declarado que el confinamiento domiciliario impuesto durante el primer estado de alarma (entre marzo y junio de 2020) fue inconstitucional, ya que se produjo una suspensión de los derechos fundamentales. Por seis votos a favor (incluido el de la vicepresidenta Encarnación Roca) y cinco en contra, los 11 integrantes del tribunal de garantías han declarado inconstitucional el confinamiento domiciliario

La resolución defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez debería haber decretado el estado de excepción y no el estado de alarma como hizo, ya que se trataba de una suspensión de derechos fundamentales y no una simple. Una resolución que, además de suponer un varapalo para la gestión del Gobierno, también se traduce en un problema para las comunidades, que ahora tendrían que revertir las miles de multas tramitadas, y algunas ya pagadas, a la ciudadanía por saltarse el confinamiento o realizar traslados entre regiones cuando no estaba permitido.

En concreto, se declaran inconstitucionales y nulos los apartado 1, 3 y 5 del artículo 7, relativo a la limitación de la libertad de circulación de personas. Los magistrados tumban los preceptos en los que se apoyó el Gobierno para restringir la salida a la calle en plena lucha por la pandemia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez limitó estas salidas a siete casos concretos: adquisición de alimentos, asistencia a centros sanitarios, desplazamiento al lugar del trabajo y bancos, retorno al lugar de residencia, cuidado a mayores y por causa de fuerza mayor.

Durante esos meses se impusieron 1,2 millones de sanciones, que tras esta declaración pasarían a quedar automáticamente anuladas, incluso si ya tenían sentencia firme, tal y como señaló el magistrado del sector conservador del Tribunal Constitucional Pedro Trevijano.

Además, la resolución, decidida en el alto tribunal avala los cierros de comercio, pero deja en duda qué pasará con todos aquellos que ingresaron en prisión por saltarse sistemáticamente el confinamiento.

El 90% de expedientes no se han traducido en multas

Las propuestas de sanción planteadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el primer estado de alarma y los cuatro primeros meses del segundo -decretado el pasado mes de octubre- ascendieron a un 1.370.164 pero, según los datos aportados por el Ministerio del Interior, de momento, sólo han culminado su tramitación con resolución sancionadora un total de 152.394. Por tanto, casi el 90% de los expedientes siguen sin concretarse en una multa.

Así lo especificaba el Gobierno en mayo, en la respuesta que remitió a la portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ana Vázquez, y a la portavoz adjunta del Grupo Popular Isabel Borrego, quienes se interesaron por la evolución de esos procedimientos sancionadores. En su respuesta, el Gobierno dio cuenta de un total de 1.370.164 propuestas de sanción hasta el pasado 24 de marzo, de las que 506.135 fueron realizadas por la Policía Nacional, 495.600 por policías locales y 368.429 por la Guardia Civil.