En directo | Última hora del coronavirus: comparecencia sorpresa de Ayuso y Almeida

18.10 Salvador Illa: "El objetivo no es bajar de 500, el objetivo es bajar a ser posible de 100 casos por cada 100.000 habitantes".

18.01 Salvador Illa: "En este mes de octubre no debemos bajar la guardia. Lo único que nos preocupa es la salud pública. Pensamos mucho en los sanitarios y en las personas. Hay que actuar en clave sanitaria. Escucho muchos argumentos desde la derecha y desde la izquierda, pero no escucho argumentos sanitarios. El Gobierno está en doblegar la curva de contagios".

17.50 Cs pide un acuerdo urgente entre Madrid y el Gobierno. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha pedido este martes que el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid negocien para llegar "ya" a un acuerdo sobre las medidas para reducir los contagios de coronavirus, sobre los criterios con los que éstas se deben aplicar y sobre el instrumento jurídico para llevarlas a cabo.

17.44 José Luis Martínez Almeida reclama a Illa que explique por qué baja el criterio de la incidencia acumulada para confinar Madrid "de 500 a 200 o a 100".

"El señor Illa dice 200 y España está en 259. No puede ser que lo único que debatamos constantemente sea Madrid. Pido a Illa que sea consciente de que si ayer dijo 500 hoy no pueden ser 500. No es justo secuestrar a los madrileños en este sentido. Mantengamos a los ciudadanos al margen. No se confía en el ministro Illa si un día dice 500 y al día siguiente dice 200".

17.43 Isabel Díaz Ayuso: "Esperamos que en la reunión el Gobierno reconozca que Madrid ha hecho las cosas bien. Espero que se levante esta situación tan perjudicial para la imagen de Madrid. Estos grupos de trabajo se confeccionaron para trabajar juntos y no para imponer, así que deberían volver a su origen. Ojalá que impere el diálogo y volvamos a aplicar las medidas de la Comunidad y de Madrid porque están funcionando y a las pruebas nos remitimos".

17.36 España registra 80 muertes por coronavirus en 24 horas y 7.118 nuevos casos.

17.22 Isabel DíazAyuso: "Pedimos al Gobierno que anule el estado de alarma en Madrid. Nuestras medidas están consiguiendo reducir las cifras de contagio cada día. Por eso, pensamos que la intervención atropellada es la peor decisión que puede tomar el Gobierno. La libertad requiere de un marco legal que sea efectivo".

"La manera de actuar del Gobierno es una sucesión de ataques contra nuestros derechos y libertades, y así lo han entendido también los tribunales. Diálogo es aceptar los fallos de los tribunales, tanto si son favorables como si no lo son".

"El Gobierno usa el Grupo Covid-19 para dividir en vez de para unir esfuerzos. Se han aumentado las exigencias y nos hemos enterado por los medios de comunicación. Imponen sin escuchar el trabajo de nuestros técnicos y sanitarios".

"Cada día volveremos a pedir levantar el estado de alarma en la región. Busca aniquilar nuestra economía y poner freno al desarrollo económico y social de nuestra región. Son nuestras acciones y no las del Gobierno las que están dando resultados".

"Una vez más ofrezco al Gobierno de la nación diálogo. Madrid solo es Madrid si es libre. Pueden estar seguros de que no vamos a renunciar a la defensa de esa libertad", ha concluido la presidenta regional.

17.21 Comparecen Ayuso y Almeida junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

16.40 Cristiano Ronaldo da positivo en coronavirus. El astro portugués estaba concentrado con su selección y se encuentra ahora mismo aislado guardando cuarentena. De momento, no presenta síntomas.

El delantero no estará disponible para el partido que jugará la selección este miércoles en Lisboa ante Suecia, en el marco de la UEFA Nations League.

16.22 Cs rechaza levantar la alarma en Madrid. El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, no se ha mostrado partidario de que se levante ahora mismo el estado de alarma porque en la Comunidad de Madrid no habría ninguna medida de restricción y ha pedido que, por ello, se rehaga la orden ministerial, sino sería "una irresponsabilidad".

16.21 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, comparecen esta tarde a las 17 horas. Lo harán tan solo dos horas antes de la reunión del Grupo Covid-19, en el que están representados la comunidad y Sanidad, para evaluar la situación epidemiológica de la región.

Los populares piden levantar el estado de alarma en Madrid, debido a que la incidencia acumulada ha descendido de 500 casos por cada 100.000 habitantes. La IA superior a 500 era uno de los tres criterios de Sanidad para confinar perimetralmente una localidad.