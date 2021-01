Estación de Atocha: caos, retrasos en trenes, largas esperas y aglomeraciones en las estaciones de Cercanías y Renfe

En la estación de Atocha de Madrid se está produciendo un verdadero caos que ha provocado las quejas e indignación de sus usuarios que desde primera hora de la mañana están sufriendo retrasos en sus trenes tanto de Cercanías como de Renfe.

La demora ha provocado aglomeraciones de personas en los andenes siendo imposible mantener la distancia social requerida contra la pandemia del coronavirus.

La situación que ha dejado el temporal en la estación de Atocha recuerda a las imágenes que ya se vieron durante el confinamiento y que ahora se repiten tras la llegada del temporal Filomena que ha dejado todo cubierto de nieve dificultando la movilidad por la falta de previsión.

Muchas personas están publicando fotos y vídeos como estos en los que se ve a la gente apelotonada esperando a sus respectivos trenes para ir a sus trabajos o casas.

También están publicando sus críticas y protestas a través de las redes sociales, entre las que se pueden leer algunas como esta: "Sois unos putos mentirosos, llevamos más de una hora esperando a -9 grados. No tenéis vergüenza ni la conocéis. Después de una hora sin servicio a ningún lumbreras se le ha ocurrido bajar un tren desde Atocha. Y yo os pago con mis impuestos".

O mensajes como estos otros: "Son las 8:50, salí a las 6:10 de Azuqueca, destino Atocha, en @CercaniasMadrid estoy en Torrejón, he tenido que bajar de dos trenes, por megafonía dicen que los trenes a Madrid los desvían vía O'Donnell " o "Si tenéis que coger el tren no hagáis caso a el Twitter de cercanías. Pone que están recuperando el servicio y es mentira, hay mil incidencias. En Torrejón lleva parado el tren que va a Atocha desde las 6:15".

Son las 8:50, salí a las 6:10 de Azuqueca, destino Atocha, en @CercaniasMadrid estoy en Torrejón, he tenido que bajar de dos trenes, por megafonía dicen que los trenes a Madrid los desvían vía O'Donnell ... pic.twitter.com/JyQFujwRse

Sois unos putos mentirosos, llevamos más de una hora esperando a -9 grados. No tenéis vergüenza ni la conocéis. Después de una hora sin servicio a ningún lumbreras se le ha ocurrido bajar un tren dsd Atocha. Y yo os pago con mis impuestos,🤬🤬🤬🤬🤬

Monte en Soto de Henares dirección Atocha a las 6:30me han dejado tirada en Alcalá de Henares,por fin he encontrado un bus a Torrejón,los pies los doy por perdidos

Primer día de trabajo después de tanto tiempo en Torrejón de Ardoz y en Atocha nos tienen aquí parados viendo la vida pasar. Si las vías no están seguras no lanzar trenes y no nos hagáis esperar tontamente.