Esperanza Aguirre: "Casado debe hacer una oferta que Sánchez no pueda rechazar"

Esta semana se cumplen ocho años desde que Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) abandonara la presidencia de la Comunidad de Madrid, después de diez años de intenso y próspero mandato. Luego vinieron más renuncias: a la presidencia de su partido en Madrid, a la jefatura de su grupo en el Consistorio... Lleva ya un tiempo alejada de la primera línea de la política pero vibra con cuanto ocurre en su partido y, por supuesto, en España. Aguirre es uno de los nombres de referencia imprescindible del centroderecha español de las últimas décadas. Fue ministra de Educación, presidenta del Senado y consagró en Madrid una forma distinta de gobernar, con el liberalismo como enseña y la lucha de las ideas como sistema. Pasó, junto a su esposo, el coronavirus. Le preocupan los rebrotes, pero más aún la manipulación de la verdad, la feroz campaña de la izquierda y de sus medios contra Isabel Díaz Ayuso. Y el proyecto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contra nuestro régimen democrático. Está más delgada y con la mirada tan viva e inquieta como es norma de la casa. Mide sus respuestas con prudencia y trasmite sus ideas con firmeza.

- ¿Hay una campaña contra la presidenta madrileña?

- ¿Contra Ayuso? Pero no le quepa la menor duda. Hay una campaña contra Isabel Díaz Ayuso dirigida desde la Moncloa.

- ¿Va a salir viva Díaz Ayuso de las embestidas de la pandemia?

-Espero que sí. Mire, a mi El País me ha dedicado todas las portadas que ha podido, y más. Y no perdí ni un voto, al contrario, los lectores de 'El País' no nos votan jamás a nosotros.

- ¿Considera entonces que lo está haciendo bien?

- El otro día me llegó un chiste: “Messi se va del Barça, que dé explicaciones Ayuso”. Es lo que pasa, que la quieren culpar de todo. A mi me parece que Isabel, con las enormes dificultades que tiene esta comunidad autónoma, que no es la más poblada, es la provincia más poblada de España, cuatro veces más poblada que la provincia de Barcelona. Madrid tiene casi siete millones de habitantes, 6.750.000, y Barcelona está en tres. Andalucía es verdad que tiene nueve millones, pero tiene nueve provincias, por lo que la densidad de la población en Madrid, en especial en determinados barrios quizás se complique todo, pero yo no sé más de o que se publica.

- ¿En qué se ha equivocado el Gobierno de la Comunidad?

- No creo que el gobierno de Díaz Ayuso se haya equivocado en nada, quizás se le podría reprochar, pero por supuesto no a ella sino a la gente de salud pública, que no hayan tenido suficientes rastreadores desde el principio.

- ¿Tiene la presidenta tan mal equipo como se dice?

- No tengo referencia directa de los consejeros de Ciudadanos, pero de los que yo conozco puedo decir que se trata de un equipo muy bueno y solvente. Ahí está Javier Fernández-Lasquetty, que es el consejero de Hacienda, que está impulsando una campaña de bajada de impuestos, que es fundamental, y ahora va a abordar el exceso de regulación que me parece muy oportuno. Al mismo tiempo está facilitando que se contrate a los médicos, enfermeros y personal sanitario que hay que incorporar. También está Enrique Osorio en Educación, una persona de muchísima categoría. Por la parte que yo conozco, porque han estado conmigo, no puede decirse que sea un equipo flojo, en absoluto.

- ¿La calidad de la sanidad pública madrileña es un mito? Ahora hay políticos que la ponen en cuestión, que denuncian que sus instalaciones están desbordadas, que es incapaz para afrontar los rebrotes, que ese general reconocimiento no se corresponde con la realidad.

¿Quién dice eso? Los medios de comunicación, y hay que tener en cuenta que casi el 90 por ciento de los medios son cuasi podemitas... Las seis televisiones están en manos de Podemos, nunca soñó Pablo Iglesias llegar tan lejos. No es verdad lo que se dice de la Sanidad madrileña. Cuando hablan de que hay una ocupación del cuarenta por ciento de las camas de los hospitales se refieren a las que están operativas ahora en septiembre, que es el final del verano y hay mucho personal sanitario aún de vacaciones. Yo estoy muy orgullosa de haber construido doce hospitales nuevos en Madrid y no se ha quedado atrás la sanidad privada. El número de camas en Madrid es muy importante, pero hay que tener en cuenta lo que ha crecido la población madrileña gracias al despegue económico de la Comunidad, debido fundamentalmente a la aplicación de una doctrina liberal, libertad de elegir colegio, de elegir hospital, médico, el horario al que abre el comercio... eso es lo que ha traído tanta gente a esta Comunidad. El otro día estaba con Alberto Ruiz Gallardón, compañero y amigo, porque aunque en ocasiones discrepábamos, somos amigos, y recordaba que la población de Madrid era entonces de 4,5 millones y ahora somos 6,75 millones. Eso pasa porque Madrid va muy bien.

-De estar ahora en política, ¿cómo cree que actuarían las redes sociales contra usted? El ensañamiento con Ayuso es pertinaz y notorio...

- En mi tiempo casi ni existían, yo apenas sabía lo que eran y cómo funcionaban. Ahora estoy en Twitter y me contestan sin parar.

-Hubo muchos comentarios tras su tuit a favor de Cayetana Álvarez de Toledo...

- Yo no me meto en qué relación ha podido tener con el presidente de mi partido y sobre todo con el secretario general, que es lo que al parecer se comenta. Pero Cayetana es un valor verdaderamente extraordinario. Mi punto de vista es que el Partido Popular actual tiene dos misiones fundamentales. La primera, recuperar el consenso constitucional. Si no lo recuperamos, estos señores de la extrema izquierda, los socialcomunistas que nos gobiernan, y visto lo que han hecho en nueve meses, como les dejemos cuatro años acaban con el régimen democrático. Dirán que la Constitución del 78 es la 'Constitución de la dictadura' y a lo que ellos traigan, que lo que quieren es el chavismo, pues le llamarán vaya a saber qué. Es imprescindible recuperar el consenso constitucional con todos aquellos socialistas que lo quieran, que estén por la labor. Eso exige hacer un ofrecimiento de apoyo, serio y condiciones, con tal de que Sánchez eche del Gobierno a los comunistas y deje de pedir el apoyo a los independentistas y por supuesto a Bildu. Aquel video de Sánchez, "¿que ya le he dicho cinco veces que no voy a pactar con Bildu'. Pues todos los días está pactando, como en Navarra.

-¿Y esa segunda misión del PP?

- La segunda misión sería acabar de una vez con el espíritu de Elche, en el que Mariano Rajoy dijo que 'los liberales y los conservadores que se vayan al partido liberal y conservador. No quiero doctrinarios en mi partido'. Lo que estaba queriendo decir Rajoy es que no quería ideología, que sólo quería tecnocracia y en el fondo lo que estaba anunciando es que no quería dar ninguna batalla, por eso ni derogó la ley de memoria histórica, ni la de violencia de género, que convierte a todas las mujeres en víctimas y a todos los hombres en asesinos. Sólo le interesaba la economía. Entonces, cuando dijo lo de que 'se vayan al partido liberal o conservador' algunos no le hicimos caso, como yo. Pero hubo unos que crearon Ciudadanos y otros que crearon Vox.

Pablo ha heredado un Partido Popular divido en tres, mientras que Aznar recibió un partido en el que estaban todos aquellos que se situaban a la derecha del socialismo, así lo había dejado Fraga cuando se fue y Rajoy heredó exactamente lo mismo. Pablo ha recibido un partido dividido en tres y muy perjudicado por esta ausencia de defensa de las ideas y por los casos de corrupción, qué duda cabe. El hecho de renunciar a defender las ideas es una cuestión muy grave y por eso creo que Pablo tiene que ocuparse también de Vox, y eso significa ocuparse de esos a los que la izquierda quiere estigmatizar tachándoles de anticonstitucionales y acusándoles de que confunden dictadura con democracia, y eso no es verdad. Todo lo que dice Vox es perfectamente constitucional y son 3,7 millones de votos procedentes en su inmensa mayoría del PP. Creo que si Rajoy echó a Santi Abascal, Pablo tiene la responsabilidad de recuperar a muchos de los votantes de Vox, si no a todos.

- ¿Cómo se hace eso, lanzando abiertamente guiños al electorado de Vox?

- Hay que comparecer unidos en aquellas circunscripciones que reparten pocos escaños y en las que, si no vamos juntos, no sólo con Vox sino con Ciudadanos, si no vamos unidos allí gobernará el PSOE veinte años.

- Sabe usted que, de cuajar esa operación, va a ser adscrita inmediatamente a la casilla de la ultradecha.

- Estigmatizar a Vox me parece fuera de todo sentido común. Hay cosas, evidentemente, en las que no coincido con Vox, pero el 80 por ciento de lo que ellos defienden, como la unidad de España, la defensa de la libertad o el imperio de la ley, estoy absolutamente de acuerdo.

- ¿Cree que es posible propiciar un vuelco al tablero político?

- Hay que hacer esas dos cosas que le digo. Recuperar el bloque constitucional es la primera. Y para eso, Casado debe tener en cuenta que hay unas personas como Maite Pagazaurtundúa, Rosa Díez, Joaquín Leguina, Sosa Wagner, Xavier Pericay… Con todos ellos coincidimos en las cuestiones fundamentales. Eso es recuperar el consenso constitucional, el espíritu de la transición. Luego hay socialistas, como Felipe González o Alfonso Guerra, que creo que hay muchas cosas de Pedro Sánchez que no les gustan. Entonces, aquí el que esté por la Constitución, que lo diga. Sánchez siempre dice que sí, que él defiende la Constitución, pero la verdad es que no.

- Una de las ideas más repetidas por el Gobierno en los últimos días es que es el PP el que está fuera de la Constitución.

- Ese es el mensaje que Iván Redondo ha dicho que hay que lanzar. El Partido Socialista que diga lo que quiera. El que está fuera de la Constitución y lo dice, es Podemos, con ese aspecto de flamenca que tiene ahora con la camisa roja [Pablo Iglesias], y los independentistas. Y que diga María Jesús Montero que a todos les une el amor a España… Oiga, por favor. Es que es de broma. España se merece un gobierno que no le mienta.

- ¿Estaría de acuerdo con un Gobierno de concentración con Sánchez de presidente y Casado de vicepresidente?

- Yo no estoy de acuerdo con el Gobierno de concentración. Yo creo que hay que hacerle una oferta a Pedro Sánchez que no pueda rechazar. Para apoyarle a él y al Partido Socialista, que se supone que forma parte del bloque constitucional. Con la única condición de que eche a Podemos y no admita el apoyo ni de Bildu ni de los independentistas. No entrar en su Gobierno, lo que tenemos que hacer es apoyarle en el Parlamento. ¿Que quiere subir los impuestos? Pues mejor será subir los impuestos -y fíjese quien se lo dice- que dividir España.

- ¿Cómo se haría esta reunificación del centroderecha?

- No le voy a decir a Casado cómo tiene que hacerlo, sólo digo que debería hacerlo.

- Las últimas iniciativas parlamentarias de Vox se han llevado un portazo del PP...

- Ignoro cuáles son esas iniciativas, yo no estoy metida en el Congreso. Solo digo que el 90 por ciento de los votantes de Vox proceden del Partido Popular, y diré una cosa más, España necesita una opción de centroderecha que pueda ganar. O se cambia el sistema electoral o con el que ahora tenemos la izquierda, que ya no le hace ascos a Podemos porque ya no le quita el sueño, ni a los independentistas ni a Bildu, ganará siempre y nosotros jamás.

- ¿Está de acuerdo con Santiago Abascal en que éste es el peor gobierno de los últimos 80 años?

- Luego dijo que se había quedado corto. Que era de los últimos 800. No sé si ahí quizás exageró. No sé decirle.

- ¿Y cómo se haría por el otro lado, por Ciudadanos?

- Exactamente igual. Con Ciudadanos hay muchísimas más cosas que nos unen que las que nos separan. Se trataría de ir juntos en las circunscripciones pequeñas, salvo que haya una persona con problemas muy directos con los del otro grupo, pero habrá que intentarlo. El centroderecha tiene que unirse, si no se une, no gobernaremos nunca.

- Antes se tiene que unir el PP consigo mismo..

- El PP está muy unido.

- Pues cada vez que rechista el barón de Galicia Génova se echa a temblar.

- No lo creo para nada. Yo no veo que Alberto Núñez Feijóo rechiste en absoluto, dice su opinión porque no estamos en una secta, aquí cada cual expresa abiertamente su opinión. Yo no creo que el presidente de un partido tenga que estar sometido a lo que digan los barones regionales, la risa que le daba a Mariano Rajoy con lo que dijera yo.

- A veces mucha risa no le daba...

- Nunca jamás me metí con él, jamás me metí con Rajoy salvo en una ocasión, cuando el PP recurrió la constitucionalidad de la ley del matrimonio homosexual y yo dije que no es que no estuviera de acuerdo en el fondo, sino que no día utilizarse la palabra 'matrimonio' sino que habría que hablar de de 'uniones. Dije entonces, abiertamente, que desde mi punto de vista nos iba a tachar de homófobos, cosa que no éramos en absoluto, y así ocurrió. Y eso sí, Mariano envió a tres o cuatro para a responder a lo que yo decía. Fue la única vez en la que discrepamos abiertamente.

- ¿Le dejó Rajoy muy complicado el partido a Casado?

- Imposible más complicado porque echó a liberales y conservadores…Cuando advirtió que 'no quiero doctrinarios' no se dio cuenta de que estaba dando doctrina. Su doctrina era que había que dedicarse a la gestión. A mí me pone muy nerviosa cuando un político habla sólo de la gestión. Porque, oiga, lo importante es qué principios y qué valores defendemos. Porque si resulta que vamos a gestionar muy bien, pero en contra de los principios… Decimos que hay que bajar impuestos, porque el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente, y luego vamos y los subimos, pues… a ver.

- El PP se enfrenta a un otoño muy complicado. ¿Qué debe tras la imputación de Fernández Díaz o si resulta imputada también Dolores de Cospedal por la operación Kitchen?

- Pero vamos a ver. Imputados es una palabra que ya no está. Es investigados.

- Bueno…

- Entonces yo creo que habrá que investigar. La instrucción lo que hace es investigar. Que es grave, gravísimo, aquello de los que se les acusa, presuntamente, pues sí, pero vamos a ver qué nivel de intervención tuvieron ellos en eso.

- ¿Y si ocurre, como ya ha ocurrido con Fernández Díaz?

- Caiga quien caiga, lo que ha dicho Casado.

- Desde su punto de vista ¿eso será demoledor para el PP o es la gente de antaño y Casado era, como él mismo dijo, “un diputado por Ávila” y a él que le registren?

- Es que Casado en eso tiene razón. No tenía nada que ver con lo que hacían los del Ministerio del Interior. Nada que ver.

- ¿Tenía Rajoy información de lo que sucedía?

- No tengo ni idea. Es muy posible que no la tuviera en absoluto. Ni él ni Cospedal. No lo sé. Ya lo dirá el juez, que para eso está.

- ¿La portavocía nacional del PP para Almeida fue un regalo envenenado de Casado?

- Almeida es una persona que tiene tales capacidades para la política y para la vida en general… Tiene una elocuencia y una capacidad jurídica que es muy importante para un políticos, fuera de toda duda. Se dedica en cuerpo y alma a la alcaldía y tiene todavía tiempo para ser portavoz.

- Deberá meterse en charcos en los que antes, como alcalde, no tenía que pisar.

- Si a mí me preguntara si es bueno que el alcalde de Madrid sea portavoz de un partido aunque sea el mío, pues yo le diría que a lo mejor no es recomendable. Pero dado lo bien que lo está haciendo Almeida, pues a lo mejor cambio de opinión.

- Pero hay asuntos incómodos para él…

- Es que no hay ningún asunto que sea cómodo para el alcalde de Madrid… Tiene que contestar a todo.

- ¿Le ve con futuro político dentro del PP y dentro de la política nacional?

- Creo que él está muy contento de alcalde, pero yo no le pondría puertas al campo. Es muy joven y lo hace muy bien.

- La apuesta de Casado por gente joven como Almeida o Ayuso se vio un poco truncada, aparte de por el episodio Cayetana, por la gente que ha puesto al frente del partido como Ana Pastor o Cuca Gamarra… ¿Ha tenido Casado miedo en seguir adelante?

- ¿Lo que me quiere preguntar es si ha vuelto el marianismo?

- Si Casado sabe dónde va y qué partido quiere..

- Yo no creo que se haya asustado ni que haya dado un paso atrás. Yo lo que digo es que Pablo tiene que volver a su discurso del Congreso del PP. Fue un gran discurso. Empezó a hablar de la libertad individual y a eso tiene que volver.

- ¿Le preocupa el clima social de división que se advierte en el país?

- Es bueno que haya discrepancias, tiene que haberlas. El que nos quiere imponer una única forma de pensar es un totalitario. Por eso me da tanto miedo que estos señores puedan seguir hablando de miedo. No el Partido Socialista, los señores de Podemos, que además son los que mandan

- Usted misma habla de miedo. Es decir, no de una batalla política…

- Es que nadie había puesto en cuestión la Constitución del 78 ni el espíritu de la Transición. Y ahora se pone en duda. Lo dicen claramente.

- Está Pedro Sánchez en un proyecto de cambio de régimen en España?

Sí. No sé si Pedro Sánchez pero desde luego Pablo Iglesias, él no lo oculta, quieren llegar a reunión de las repúblicas socialistas ibéricas o españolas, empezando por la catalana. Me parece un disparate todo ello. Vamos a ver, estos señores ponen de ejemplo la II República, porque les parece un régimen idílico donde no había más que democracia, paz y libertad y la verdad es que no, en absoluto. Y que aquellos que se levantaron eran unos generales malos-malísimos contra unos políticos buenos-buenísmos, olvidando que por ejemplo el escolta de un líder de un partido político, en concreto el de Indalecio Prieto, asesinó al jefe de la oposición. Y sólo en ese momento, según dice la historiografía más reciente, Franco se decidió. Antes había otros generales que sí pensaban que la situación en España no era de un Estado de Derecho normal, en fin los asesinatos, las quemas de conventos, las checas, pero el asesinado del jefe de la oposición por miembros del la guardia republicana fue definitivo. No fue idílica la II República. La trajeron personalidades de la categoría intelectual y moral de Gregorio Marañón, de Pérez de Ayala, de Ortega y Gasset, gente intachable y terminó en guerra civil, esta república que propugnan Pablo iglesias, Otegi y Puigemont pues fíjese usted cómo va a acabar.

- El Gobierno ha pisado el acelerador con la ley de la memoria...

- El objetivo es que el centro derecha no pueda volver nunca al Gobierno. Eso es lo que ellos quieren. Que pase como en Venezuela, como en Cuba. Así empezó Zapatero. Con las leyes ideológicas, la de la violencia de género, la del matrimonio homosexual, la memoria histórica… Pero bueno, ¡es que todo esto es una locura! Ha dicho la señora ministra de ‘igual-da’ que pensar que no existe la violencia de género es delito. El pensamiento delinque, según esta señora. Entonces, claro, es que esto es un disparate. Y decir que Franco inauguró pantanos, pues a lo mejor es delito y te ponen 150.000 euros de multa. Quieren crear una jurisdicción especial, una sala especial, que están prohibidas por la Constitución.

- ¿Está en riesgo la Corona?

- Creo que no, pero ellos quieren acabar con la Institución, con el régimen del 78 que es el que más libertad y prosperidad ha traído a España en toda su historia.

- ¿Qué opinión le merece la salida de España del Rey Juan Carlos?

- Yo espero y confío en que el Rey Juan Carlos vuelva, y si tiene que dar explicaciones, que las dé. Porque lo positivo de su reinado (el paso de la dictadura la democracia) es tan extraordinario que hay que recordarlo todos los días. Espero que vuelva.

- ¿Hizo mal en irse?

- No puedo juzgarlo. Parece ser, no lo sé, que hubo muchas presiones del Gobierno para que don Juan Carlos abandonara la Zarzuela.

- ¿No ve al Rey Felipe un poco solo, aislado?

- Sí. Esto no le ha favorecido para nada. Ayer [por el miércoles] llamé a una persona que estaba en Zaragoza y allí estaban los Reyes en un acto de enorme relevancia. No salió en ningún sitio. Por eso insisto en que todas las televisiones son podemitas.