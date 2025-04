España no imitará a Francia cerrando las Zonas de Bajas Emisiones... por ahora

En 2019 Francia se adelantó a los países europeos introduciendo normas restrictivas sobre las ‘Zonas de Bajas Emisiones’. Además, a partir del año 2021, tras la aprobación de la Ley de Clima y Resiliencia, se fortaleció el marco legal para implementarlas en las aglomeraciones de más de 150.000 habitantes que excedieran los estándares de calidad del aire recomendados por la OMS. En España esto llegó en 2024.

A partir del 1 de enero todos los municipios con más de 50.000 habitantes tuvieron que implementar su movilidad con el nacimiento de Zonas de Bajas Emisiones. El objetivo era restringir la circulación a los vehículos más contaminantes y garantizar un aire más limpio y una calidad de vida mejor para los habitantes. Ahora la Asamblea Nacional de Francia ha decretado el final de esas zonas.

Las Zonas de Bajas Emisiones, un arma de doble filo

La razón principal por la cual se ha emitido esa sentencia en el país vecino ha sido porque esas medidas afectan demasiado a las familias vulnerables. Si, por un lado, la introducción de las ZBE ha ayudado el medioambiente para ‘limpiar el aire’, del otro lado ha creado un problema para aquellos núcleos familiares que no pueden permitirse invertir en ‘coches sostenibles’. Vozpópuli ha podido hablar con Diego de Azúa Villalobos, Director de Comunicación de la Fundación RACE, que representa a los automovilistas ante organismos e instituciones nacionales e internacionales.

El director se ha expresado sobre este problema: “Muchos conductores no pueden permitirse cambiar de coche o no cuentan con opciones de transporte público de calidad, por lo que no se les puede excluir de entrar en el centro de las ciudades”. La presencia de ZBE debería garantizar un aire limpio, pero hay otros factores que también generan emisiones, por esta razón “las Zonas de Bajas Emisiones no deberían vincularse exclusivamente a la limitación de acceso y expulsión del vehículo privado del centro de las ciudades”, afirma Villalobos.

Las tendencias europeas y los tribunales dan razón al ciudadano

En los últimos tiempos Europa está revisando puntos de legislación ambiental porque la tendencia es aplicar una lógica más técnica que ideológica. La eficacia de esas zonas debe ser real y Francia evaluó que la brecha en la sociedad creada no compensaba con el impacto ambiental que tenían. Aunque la decisión tomada por los transalpinos es unilateral, porque antes de poderse aplicar debería pasar por Bruselas, es un paso importante hacia una ‘revolución’ de la movilidad Europea.

Otro factor relevante son las anulaciones de los tribunales, que están dando siempre más razón a los ciudadanos que protestan: “Cuando los tribunales anulan multas por falta de señalización adecuada, transparencia, lo que se está poniendo en cuestión son determinados modelos de ZBE, su gestión o la legalidad en la implementación”, confirma Villalobos. En Barcelona la justicia ya consideró ilegal la ZBE y en Madrid lo mismo, con el ayuntamiento que en 2024 fue obligado a anular más de 20.000 sanciones en Plaza Elíptica y devolver el dinero de las multas.

¿Medida real o sistema de recaudación de dinero?

La crítica del automovilista se suele mover por el lado económico, pero en este caso la opinión está respaldada por los números: en 2025 se devolverán más de 2 millones de euros en multas anuladas en España. La implementación de estas Zonas de bajas Emisiones debería tener como objetivo la mejora ambiental, pero desde RACE también la percepción es que “tienen meramente una componente recaudatoria”. El Gobierno impulsa la ampliación de estas áreas, pero al mismo tiempo las instituciones que defienden los automovilistas van en contra de esas decisiones. El presidente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) ha confirmado que “las Zonas de Bajas Emisiones tienen los días contados” también en España y que lo que ha pasado en Francia “abre una puerta a una posible abolición de las ZBE”.

Las Zonas de Bajas Emisiones están en el ojo del huracán y aunque fueron introducidas para mejorar la calidad del aire, las tendencias europeas, entre protestas y descontento, indican que se deberá volver a medir el real impacto ambiental con transparencia para poder reinvertir lo recaudado en ayudas a la renovación del parque automovilístico. Actualmente no hay que olvidar que las ZBE son una obligación que proviene del Parlamento Europeo, por lo que todos los países miembros, por ahora, deberán mantenerlo.