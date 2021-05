El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 5.007 nuevos contagios por coronavirus, de los que 2.579 corresponden a las últimas 24 horas. Asimismo, la cartera que dirige Carolina Darias ha añadido 54 muertes a causa de la infección.

Además, según ha destacado la ministra Carolina Darias en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, un total de 11 territorios, entre comunidades y ciudades autónomas, "no tuvieron ningún fallecido en el día de ayer". Este dato no está recogido en el documento diario publicado por Sanidad, si bien el informe sí recoge que cuatro regiones -Baleares, Ceuta, Melilla y Navarra- no han registrado ningún fallecido con fecha de defunción en los últimos siete días.

La incidencia acumulada de los últimos 14 días se ha situado en los 126,30 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone un nuevo descenso, esta vez de 1,82 puntos con respecto a la jornada anterior, en la que se situó en los 128,12.

Desde el inicio de la pandemia de la covid en España se han contagiado 3.657.886 personas y 79.855 han fallecido por coronavirus