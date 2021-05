El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha avanzado este lunes que "es muy posible" que "dentro de no muchos días" el uso de mascarillas en exteriores "se pueda reducir". No obstante ha alertado que todavía "no tenemos una inmunidad comunitaria suficientemente alta como para relajar las medidas de protección personal" y hay que "tener mucho cuidado con lo que hacemos".

Asimismo, en la tradicional rueda de prensa en la que informa del avance de la pandemia de la covid en el país, el epidemiólogo ha explicado que la tendencia descendente de los últimos días se da en todas las comunidades, aunque ha aseverado que no descarta "un incremento de casos por las grandes concentraciones" que se han producido en los dos últimos fines de semana tras la caída del estado de alarma y el toque de queda el pasado 9 de mayo.