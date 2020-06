Los españoles, los más descontentos de Europa con la gestión de su Gobierno durante la pandemia

España es el país de Europa donde los ciudadanos están más descontentos con la gestión de su Gobierno frente a la crisis del coronavirus. Así lo indica el resultado del último Eurobarómetro, que sitúa a los españoles en la última posición de un 'ranking' comparativo con los restantes 20 países miembros de la Unión Europea.

El último Eurobarómetro, titulado ‘Uncertainty/EU/Hope. Public opinion in times of covid-19’ y realizado entre el 23 de abril y el 1 de mayo de este año, preguntaba a los europeos por su opinión acerca de la gestión realizada por sus respectivos gobiernos: “¿Cómo de satisfecho está, o no, con las medidas que ha tomado su gobierno ante la pandemia de coronavirus?”.

Según este estudio, apenas el 6% de los españoles respondió que estaba “muy satisfecho” con la gestión y otro 29% contestó que estaba “bastante satisfecho”. Frente a ese 35%, el resto –a excepción de un 2% que no dio respuesta- se mostró disconforme con las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Un 35% de los españoles encuestados dijo estar “no muy satisfecho” y el 28% restante aseguró que no estaba “nada satisfecho” con la gestión de la crisis pandémica acometida por la coalición de PSOE y Podemos, lo que deja a España en la peor posición en comparación con el resto de países.

Por debajo de la media de Europa

De media, el 13% de los europeos dijeron estar “muy satisfechos” con la gestión, mientras que un 43% declaró estar “bastante satisfecho”. Sólo el 26% contestó que no estaba “muy satisfecho” y únicamente el 15% reconocía su disconformidad absoluta con las medidas de sus respectivos ejecutivos nacionales.

Esta encuesta se realizó telemáticamente con una población de 21.804 encuestados y estuvo dirigida por el Parlamento Europeo, si bien el trabaja de campo fue realizado por la empresa Kantar.