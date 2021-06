El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha logrado una contundente victoria en las primarias del PSOE de Andalucía celebradas este domingo para elegir al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía. La llamada "ola de ilusión" de la que hablaba Susana Díaz en los últimos días de campaña no ha tenido su correspondencia en las urnas e incluso el tercer aspirante, Luis Ángel Hierro, ha derrotado a la expresidenta autonómica en la ciudad de Cádiz por muy pocos votos.

Fuentes de Ferraz consultadas por Vozpópuli le dan victoria clara a Espadas con más del 50%, datos que ha confirmado ya oficialmente el partido, lo que evitará la celebración de una segunda vuelta. Con prácticamente el 95% de los votos escrutados, Espadas ha obtenido casi el 55% de las papeletas, frente al 38,43% para Susana Díaz, según ha confirmado el PSOE esta noche: "Con estos resultados hay un ganador que es Juan Espadas".

El secretario de Organización de PSOE-A, Juan Cornejo, designado para pilotar este proceso electoral ha comparecido pasadas las 21: 30 horas visiblemente cariacontecido, dada la derrota de Susana Díaz, teniendo en cuenta que ha sido hasta ahora uno de sus hombres de máxima confianza en el partido. Él ha sido la persona encargada de comunicar, ante los periodistas acreditados en la sede regional de la sevillana calle San Vicente, la victoria del alcalde de Sevilla al 93% del escrutinio.

Espadas ha obtenido el 55,19% de los votos y no habrá necesidad de segunda vuelta, al superar el 50% de los sufragios. Susana Díaz logra el 38,43% y se queda a 16,7 puntos porcentuales de su rival, el designado por Ferraz, por mucho que él haya tratado de quitarse esa etiqueta durante esta larga campaña. Luis Ángel Hierro, el tercero en discordia, se ha quedado en un 5,5 % de apoyos, con una participación de más del 75%.

La victoria de Espadas deja a Susana Díaz en una complicada situación como actual jefa de la oposición en Andalucía hasta la celebración de las próximas elecciones autonómicas, cuando deberá dar un paso al lado para que sea el ahora alcalde de Sevilla el aspirante a presidir la Junta, actualmente gobernada por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox tras casi cuatro décadas de hegemonía socialista.

En una jornada de primarias que ha transcurrido con total normalidad, 45.374 militantes socialistas estaban llamados a participar este domingo en las 183 mesas habilitadas en el conjunto de las ocho provincias de Andalucía en esta primera vuelta. La organización regional socialista ha difundido poco antes de las 16:00 horas los únicos datos de participación que se conocían en ese momento, que eran los de las 14:00. A esa hora la participación rozaba el 47%.

De las 643 mesas repartidas por toda la comunidad autónoma, 183 de ellas han quedado constituidas hasta las 14.00 horas, que corresponden a 28.986 electores, del total de 45.374. El segundo turno de votación, para las 459 mesas hasta completar el total, estaban citados a los comicios otros 16.388 militantes. Estas mesas se han constituido a partir de las 16:00 horas, por haberse solicitado una jornada reducida de cuatro horas ininterrumpidas de votación.

Cuando se han difundido estos datos ya se podía palpar cómo estaba la tendencia de voto en las provincias consideradas 'espadistas' frente a las 'susanistas'. En Huelva, feudo sanchista la participación era del 52,66%. Cádiz, también afín al presidente del Gobierno y, por ende, a Espadas tenía el 45,43%. Córdoba y Sevilla, ambas con apoyos claros a Susana Díaz en campaña registraban un 53,58% y 53,94% respectivamente, mientras Málaga, muy dividida entre los dos principales candidatos tenía un 46,17%. La provincia de Jaén registraba la participación más baja (37,29%), seguida de Granada, con el 37,98% y Almería con el 44,37%.

Juan Espadas ha votado en su sede de la agrupación Centro, en Sevilla, pasadas las 12 del mediodía, mientras que Susana lo ha hecho a las 12:30 en su agrupación de toda la vida, en la que se afilió cuando era una adolescente, la de Triana-Los Remedios.

Presiones de Ferraz

Este resultado pondrá fin al concurrido proceso interno marcado por las presiones de Ferraz, que forzó el adelantamiento de estas primarias socialistas ante el posible escenario de elecciones anticipadas en Andalucía, como pretende la dirección nacional del PP.

Espadas ha sido el candidato oficioso de Ferraz desde el primer momento, si bien los dirigentes del PSOE que controlan el partido desde Madrid han evitado pronunciarse públicamente al respecto. Aunque lo cierto es que el entorno del presidente Pedro Sánchez llevaba meses tratando de apartar a Susana Díaz con una salida pacífica que nunca se produjo y llevó a la celebración de estas primarias.

Unas primarias para apartar a Susana Díaz

El propio secretario de organización del PSOE, el también ministro José Luis Ábalos, viajó en varias ocasiones a Sevilla para que Susana Díaz diera un paso atrás por su cuestionado liderazgo, así como por su conocida insumisión al proyecto de Sánchez, a quien ya se enfrentó en las primarias estatales para hacerse con la Secretaría General del partido.

La expresidenta se negó renunciar a recuperar la Junta de Andalucía y, aupada por su círculo, optó por aventurarse en unas primarias que no ha sido capaz de ganar. De nada le ha servido la gira que en las últimas semanas ha realizado por toda Andalucía para recuperar los apoyos perdidos, pues muchos de los cuadros con los que contaba la expresidenta andaluza en las provincias han pasado a ser activos de Espadas.

Ante este escenario, Díaz ha querido mostrarse como una candidata díscola, una opción de "cambio", como ha reseñado durante toda la campaña. "Hoy mi mochila no trae nada, sólo los valores del PSOE, la manera de vivir y estar en el mundo. Me siento rebelde, quiero recordar que en Andalucía ganamos las elecciones no sólo en 2018, sino todas las anteriores", reivindicaba en su acto de fin de campaña.

(Habrá ampliación)

