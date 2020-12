Escrivá se desvincula del polémico vuelo de Granada: "No hemos autorizado nada"

El aterrizaje de un avión en Granada en el que supuestamente viajaban inmigrantes procedentes de Canarias ha propiciado un intenso debate sobre la política del Gobierno: la Junta de Andalucía habla de "deslealtad" y un sindicato policial critica las condiciones en las que se llevan a cabo los traslados. Un traslado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -encargado de gestionar las reubicaciones- desmiente. Desde este departamento, dirigido por José Luis Escrivá, aseguran que no han autorizado ningún movimiento en estos términos en las últimas jornadas.

La polémica se desató a partir de unas imágenes que circularon en redes sociales de un avión que aterrizaba en Granada desde Canarias. En ellas se afirmaba que los protagonistas eran inmigrantes y se ponía en duda que se les hubiera hecho ninguna prueba de coronavirus antes de embarcar. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) instó a que se aclarasen los términos en los que se había llevado a cabo la reubicación.

Pero la Secretaría de Estado de Migraciones se desvincula de estas imágenes y asevera que no ha dado luz verde a ningún traslado en fechas recientes: "El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha llevado a cabo ningún traslado en los últimos días y por lo tanto, estas personas no son usuarias del sistema de Atención Humanitaria".

El departamento de José Luis Escrivá asegura que toda reubicación de Canarias en la Península -reservada para "personas con perfiles vulnerables"- se lleva a cabo en coordinación "con todos los actores implicados" y que a todos los inmigrantes que llegan a Canarias por vía irregular "se les ha hecho PCR en costa". El ministerio también denuncia la "instrumentalización" de informaciones confusas que "contribuyen a banalizar la xenofobia".

"Pagaron el billete con recursos propios"

En términos similares se expresó la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "[Al Gobierno no le consta] ninguna actuación en este sentido". También pidió "máxima cautela" al alcalde de Granada, Luis Salvador, tras arremeter contra el Gobierno por este supuesto traslado. La Junta de Andalucía también lamentó la "deslealtad" del Ejecutivo.

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, niega que ese vuelo se tratase de ninguna reubicación. "En ningún momento se ha fletado ningún avión, ni se ha trasladado a nadie a Granada". Los protagonistas de las imágenes, asegura, se pagaron los billetes "con recursos propios".

Extremo que el Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía y esferas policiales descartan. "Como así lo acreditan diferentes vídeos difundidos en redes sociales, en las últimas horas se ha producido la llegada de decenas de inmigrantes ilegales procedentes de Canarias a la ciudad de Granada", señala el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en una carta dirigida al Ministerio del Interior.

"La situación es singular"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, admitió este miércoles en una entrevista en Catalunya Radio que la situación migratoria en España es "singular" y que la pandemia del coronavirus "lo hace más complicado": "Muchos de los que están llegando son retornables, de países como marruecos. En condiciones normales estarían volviendo".

También comentó la situación de saturación que se vive en los centros de acogida canarios, que ha llevado a su departamento a alojar a los inmigrantes en hoteles -"diariamente supone mucho coste"- o en antiguos cuarteles militares cedidos y adaptados para este fin. Por último, criticó a aquellos "países de la Unión Europea" que son "muy reacios" en política migratoria: "El principio de solidaridad tiene un recorrido de mejora muy considerable".