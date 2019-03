Tres agentes de la Ertzaintza han plagiado un protocolo antisuicidios de un sindicato de Policía Nacional. Los hechos se han producido en una comisión que lleva a cabo el Gobierno del País Vasco para implementar un plan para prevenir que se cometan este tipo de muertes entre sus trabajadores.

La policía vasca está trabajando en un proyecto paralelo para que se aplique un protocolo específico para sus agentes. En el seno de las reuniones que se están produciendo (dos hasta ahora, según ha podido saber Vozpópuli), un grupo de tres ertzainas presentaron un trabajo de 39 páginas y 24 fuentes documentales en apenas 15 días, un tiempo récord para un trabajo de estas características.

Los mandos que recibieron la propuesta se mostraron extrañados al recibir el documento en tan pocos días

Los mandos que recibieron la propuesta se mostraron extrañados al recibir el documento en tan pocos días. Cuando introdujeron algunos párrafos en un buscador de internet, se percataron que era el mismo trabajo que ha desarrollado la Agrupación Reformista de Policías (ARP), un sindicato policial que ha elaborado el primer borrador en esta materia.

Cambios insignificantes

Los agentes, según ha podido saber este periódico de fuentes de primera mano en este asunto, se limitaron a sustituir algunos aspectos menores, como las palabras "Policía Nacional" por las de "Ertzaintza", y el logotipo de la ARP por otros. Cuando les preguntaron por aspectos técnicos de su trabajo no supieron contestar a las preguntas concretas, lo que levantó más dudas entre sus superiores.

Uno de los responsables que se percató de que el trabajo era un plagio se ha puesto en contacto con la autora del protocolo para explicarle lo sucedido y pedirle perdón en nombre de la Ertzaintza. Este medio ha podido corroborar los hechos expuestos a través del gabinete de comunicación del cuerpo policial vasco.

Uno de los responsables que se percató de que el trabajo era un plagio se ha puesto en contacto con la autora del protocolo para explicarle lo sucedido y pedirle perdón

Respecto a lo ocurrido "desde ARP queremos dejar claro que no queremos que tengan ningún problema los compañeros denunciados, a pesar de que su conducta no haya sido ejemplar no citando la fuente. Nos quedamos con que nuestro trabajo es atractivo y valorado desde otras policías, esperemos que a la Ertzaintza pueda serles útil y comunicamos que está al alcance de cualquiera a través de nuestra web www.arpol.es"