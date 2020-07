ERC condiciona la negociación de los Presupuestos a que el PSOE no pacte con el PP

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha puesto como condición indispensable para negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado que el PSOE y el PP no alcancen un acuerdo sobre "el cumplimiento de las reglas con el pacto de estabilidad y el saneamiento de las cuentas y la reducción de la deuda pública".

Así lo ha indicado este miércoles el diputado de ERC-Sobiranistes en el Congreso, Joan Josep Nuet, durante el debate de las conclusiones del grupo de trabajado de la Unión Europea, según recoge eldiario.es.

El diputado catalán ha afirmado que "la clave del debate es la publicación de un posible acuerdo entre PP y PSOE que, según la prensa, dice que hay un compromiso con el cumplimiento de las reglas con el pacto de estabilidad y el saneamiento de las cuentas y la reducción de la deuda pública".

"Sabremos con las votaciones si ese pacto es real o no. Si este pacto anunciado se cumple, los Presupuestos sociales que aborden la reconstrucción no serán posibles o los tendrá que pactar con el PP", ha aseverado: "Si es una declaración y no se cumple y abordamos unos Presupuestos sociales. O esto es papel mojado o se anuncia un pacto PSOE-PP en los PGE".

"Las dos cosas no son posibles. La asimetría variable tiene sus límites, no es posible hacer una cosa y decir otra", ha advertido el diputado de Esquerra, a quien ha respondido el PP en el Congreso.

Según los 'populares', por ahora "no hay ningún pacto presupuestario". "Venimos sin posición", ha recalcado el portavoz del PP, Mario Garcés: "Lo que ocurra con el PGE se verá, no conocemos ni los datos macroeconómicos con los que se redactarán".