ERC considera un "inclumpliendo flagrante" de Sánchez el aplazamiento de la mesa de negociación

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incumplir el acuerdo de investidura de ERC y PSOE al aplazar el inicio de la mesa de diálogo entre gobiernos, y ha exigido que se ponga una fecha "inminente" a esta mesa en la reunión que Sánchez mantenga con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Ajornar la mesa de negociació és un incompliment flagrant de l’acord i una irresponsabilitat absoluta. No tenim temps per perdre. Queden molts mesos per les eleccions. És urgent obrir la via política. A la reunió entre presidents cal posar data imminent a la mesa entre governs.