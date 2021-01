ERC y JxCat evitan pedir la dimisión del edil nacionalista que se vacunó contra la covid

El caso del consejero de Sanidad de Murcia y su mujer, vacunados contra la covid-19 burlando los protocolos del Ministerio de Sanidad, que priorizan la vacunación de personas que trabajan en centros sanitarios, ha vuelto a poner sobre la mesa otras irregularidades de la misma naturaleza y que debido al silencio de la cúpula del partido implicado no se ha pedido responsabilidades ni ha desatado ninguna tormenta política.

Se trata de los casos del alcalde de Riudoms (Tarragona), Sergi Pedret, y un concejal de su mismo partido (JxCat) que aprovecharon dos dosis restantes de una residencia de la localidad, L'Onada, para vacunarse contra el virus. La información, adelantada por Tarragona Digital, dejaba claro que ambos dirigentes se habían saltado el protocolo del Departamento de Salud catalán que fija que en esta primera fase solo se pueden vacunar personas de riesgo y personal sanitario.

Los dos políticos aprovecharon que todos los abuelos de la residencia habían recibido la primera dosis de la vacuna Pfizerpara vacunarse. Pasaron por delante de los visitantes habituales de la residencia,como uno de los curas del municipio, quien según el digital local declinó la oferta al considerar que había otra gente con más necesidad.

El primer edil, no obstante, justificó su actuación bajo el argumento de que las instrucciones de los expertos es no desaprovechar ninguna dosis, ya que el ritmo de vacunación sigue siendo muy lento. También por las "reuniones habituales" que mantiene con este centro geriátrico. Desde el propio centro rechazaron que se hiciera ninguna "interpretación política de los hechos", pero una responsable del equipo de coordinación de la campaña de vacunación de Tarragona pidió explicaciones por esta irregularidad a la vez que insistió en que no se dieran a conocer los hechos.

Silencio de Borràs y de Salut

A diferencia de otros casos similares, como los del alcalde y concejales del PSV en Valencia, que fueron suspendidos de militancia -aunque no dimitieron-, JxCat no ha tomado cartas en el asunto. La candidata del partido a la Generalitat, Laura Borràs, no solo ha evitado pedir la dimisión del alcalde, sino que el propio Pedret fue quien acompañó a Borràs en la entrega de los avales para presentarse a las elecciones.

Avui hem continuat amb la recollida d’avals a #Reus, ens hi ha acompanyat qui esperem que sigui la futura Presidenta de Catalunya @LauraBorras!@ECampdepadros@tcastro1992@ramabatpic.twitter.com/p2XnMWJhEJ — Sergi Pedret 🎗 (@SPRiudoms) December 30, 2020

Este medio ha preguntado a la formación nacionalista si estudian tomar algún tipo de medida como han hecho otros partidos pero no han respondido a nuestra petición. En la misma línea, desde la Conselleria de Salut, en manos de ERC, han eludido comentar esta cuestión. Tampoco desde la dirección de ERC, y a las puertas de una nueva campaña electoral, han querido pronunciarse.

Por su parte, el único responsable público que consideró que la actuación de Pedret y su concejal no fue correcta fue el secretario de Salut, Josep María Argimon, que juzgó el hecho como falto de ética: "No soy quién para juzgarlo, pero [el alcalde y el concejal] deberían haber declinado la oferta. No es ético vacunarse si eres responsable público y no tienes más de 70 años", afirmó en rueda de prensa.

Este caso se produjo poco después de que tres enfermeras fueran apartadas tras saberse que vacunaron a familiares suyosen lugar de a los usuarios de una residencia de las Terres de l'Ebre. El Institut Català de la Salut (ICS) tomó esa decisión de forma cautelar y les abrió un expediente sancionador por "haber invitado" a sus familiares a recibir las dosis fuera del programa de Salud. No obstante, con el caso del alcalde Pedret y su concejal impera el silencio y la ausencia de medidas.