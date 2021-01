ERC aparca la independencia en su campaña y no activará la DUI ni con el 50% del voto

ERC se postula como el partido de "la gente". Y la independencia solo se vislumbra en el horizonte lejano. En la campaña electoralque diseñan los de Oriol Junqueras -y que empieza el próximo 29 de enero- se centrarán en "ser útiles a la gente" y "movilizar el máximo de recursos del Estado" hacia Cataluña, explican a Vozpópuli fuentes de la dirección.

Los sondeos internos que manejan los partidos -aseguran desde ERC- señalan que la principal pugna electoral se librará entre ERC y el PSC. Por esta razón, afirman, no entrarán en el "cuerpo a cuerpo" con Junts per Catalunya (JxCat) y ni siquiera han recogido el guante de la propuesta lanzada por sus todavía socios en el Ejecutivo catalán de "volver a declarar la independencia" si el separatismo supera el 50% de los votos.

El 50% servirá para "acreditar que somos mayoría en las urnas", pero no para hacer ningún paso en falso, sostienen las fuentes consultadas. Y remachan: "Con querer no es suficiente. No engañamos a nadie, queremos superar el 50% de los votos pero se necesitan más pasos".

Conquistar el cinturón rojo

Su estrategia pasa por recoger votos del llamado cinturón rojo, tradicional feudo socialista. Y se ven como la única formación del espacio independentista capaz de hacerlo: "El único que puede ganar al PSC en el cinturón rojo es ERC". En consecuencia, van a hablar más de "gente" y política útil que de banderas.

Su objetivo no es sencillo. En las últimas elecciones autonómicas, del 21 de diciembre de 2017, el área metropolitana de Barcelona se tiñó de naranja. Ante el desafío que supuso la declaración fallida de independencia, y tras la intervención de la autonomía con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, muchos votantes se decantaron por Ciudadanos en detrimento del PSC.

No obstante, el giro hacia la derecha que consideran que ha encarnado el partido de Inés Arrimadas creen que puede decantar a votantes socialistas hacia ERC. Una tesis que nunca se ha confirmado totalmente, pese a la mayor penetración que los republicanos van logrando en las zonas urbanas de Cataluña. El ejemplo es Barcelona, donde en los comicios municipales ERC logró ser la fuerza más votada.

Ahuyentar la idea del 'tripartito'

Aunque la líder de JxCat, Laura Borràs, también emplea sus esfuerzos para que el debate sea entre "ella o Illa" -lema que ha empezado a circular por las redes sociales-, ERC considera que su valor añadido respecto a JxCat es que, además de independentista, es una fuerza "progresista" y que se presenta tanto para "liderar el país como para dar respuesta a la gente".

En este sentido, marcan distancia de los dos gobiernos 'tripartito' que tuvo la región desde 2004 a 2010 al sostener que en ningún caso ellos fueron el primer partido de aquellos dos ejecutivos que encabezaron Pasqual Maragall y José Montilla respectivamente.

El gran acto central de campaña de ERC se celebrará el próximo 5 de febrero. Esperan que Oriol Junqueras o alguno de los presos condenados por sedición pueda participar a través de los permisos penitenciarios, que estarán disponibles desde este febrero al haber cumplido un cuarto de la condena. Pero, aunque se hable de "presos", poco se hablará de "independencia".