ERC avala el pacto para desconvocar huelga de trenes pero apunta que es solución temporal

ERC avala el pacto alcanzado este domingo entre el Ministerio de Transportes, la Generalitat y los sindicatos de Renfe y Adif para desconvocar la huelga, pero ha señalado que es una solución "temporal" en el traspaso de Rodalies con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores y "pacificar" las relaciones con los sindicatos.



Los sindicatos han desconvocado la huelga prevista en Renfe y Adif apenas cuatro horas antes de su inicio esta medianoche tras haber alcanzado un acuerdo con el ministerio y la Generalitat en el que se acuerda que la nueva empresa mixta que gestione Rodalies esté adscrita al grupo Renfe.



En un comunicado difundido esta noche, ERC, que ha estado al corriente de la negociación, ha subrayado que se trata de una "adscripción temporal" a Renfe y da un margen de dos años "para encontrar los mecanismos adecuados de garantía de todos los derechos laborales a los trabajadores que deben permitir que la nueva compañía pase a estar adscrita a la Generalitat", un cambio contemplado en el acuerdo con los sindicatos. Asimismo, han remarcado que "la empresa dispondrá de la necesaria autonomía y la tutela del Govern", al estar presidida por la Generalitat, que también dispondrá mayoría en el consejo de administración, recuerda.



Para los republicanos, que no quieren "confrontar" los derechos trabajadores y los de los usuarios, el traspaso de Rodalies no puede prosperar sin el consenso de los trabajadores. "Sabemos que el traspaso de Rodalies es un reto de una envergadura muy compleja. Es un proceso largo y lleno de obstáculos, y queremos recorrerlo con la complicidad de los usuarios, de la sociedad catalana y también de los trabajadores actuales que prestan el servicio", señala la formación republicana.



Además de "pacificar" la relación con los sindicatos, ERC ha defendido que esta fórmula ofrece "una serie de ventajas operativas" y permite acelerar algunos procesos en el arranque de la nueva empresa, como la subrogación de contratos, licencias y autorizaciones.



ERC ha insistido en que "no renuncia a ninguno de los acuerdos firmados" con el PSC y el PSOE y ha indicado que en los próximos días mantendrán una reunión con el ministerio y el Govern "para aterrizar el alcance de los acuerdos con los sindicatos y para perfilar las siguientes etapas del proceso de creación de la nueva sociedad", que deberá estar culminada antes del 31 de diciembre de este año, "y acelerar las soluciones que avancen hacia la solución definitiva"