Pablo Iglesias: "No me temblaría el pulso en nacionalizar farmacéuticas si tuviera el poder"

El vicepresidente del Gobierno de España y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegura que está dispuesto a "nacionalizar farmacéuticas". Así lo ha indicado Iglesias en una entrevista con eldiario.es publicada este domingo tras ser preguntado por la polémica sobre el reparto de vacunas en la Unión Europea: "No me temblaría el pulso".

"Esto está poniendo encima de la mesa el gran debate: interés general versus interés privado", ha afirmado Iglesias. "La Unión Europea, en la medida en que representa a los ciudadanos europeos, está obligada a defender el interés general", ha recalcado durante su entrevista con eldiario.es: "El interés de ninguna empresa farmacéutica puede estar por encima del interés general y creo que no escucharán a ningún dirigente político ser más explícito de lo que estoy siendo".

"Si yo tuviera el poder político necesario para asegurar que el derecho a la salud se garantiza y eso implica hacer nacionalizaciones, no me temblaría el pulso", ha afirmado el vicepresidente del Gobierno tras asegurar que "toda la dureza que sea necesaria para defender el interés general es democracia".

"A mí me parece que en España tendría que haber más empresas públicas", ha señalado Iglesias: "Somos el país con menos empresas públicas de Europa". "Apostar por lo público, en algo tan serio como la salud, se ha revelado como una necesidad", ha apostillado: "Es terrible que vivamos una situación en la que haya compañías privadas que nos puedan decir hasta dónde llegan y hasta dónde no en función del dinero".

"Lo que pasa es que uno tiene que saber con el poder con el que cuenta, y yo lo que tengo son 35 diputados", ha reconocido: "La lección fundamental de esta pandemia es que lo público no se pone de perfil y me parece inaceptable que se puedan hacer negocios y grandes beneficios a costa de la salud pública".

"A partir de aquí, con el peso que tenemos, vamos a tratar de llegar todo lo lejos que podamos", ha remachado Pablo Iglesias, que ha evitado pronunciarse sobre la marcha de Salvador Illa a Cataluña en plena tercera ola de la pandemia: "En la medida en que soy vicepresidente del Gobierno, le voy a pedir que respete mi silencio sobre este aspecto. Tengo una opinión, pero no la voy a dar".

Iglesias, sobre la limitación de la libertad de prensa

Al hilo de la pregunta sobre la nacionalización de farmacéuticas, Iglesias también se pronuncia sobre la posibilidad de limitar la libertad de información de la prensa: "Sería muy importante creernos el liberalismo, porque aquí hay muchos que dicen que son liberales hasta que eso afecta a su propiedad. Va contra los principios liberales que haya una concentración de propiedad tan grande".

"Lo lógico sería que hubiera medios de comunicación públicos, medios de comunicación privados y también medios de comunicación comunitarios", asevera el vicepresidente: "Porque si la información es un derecho, esto no puede ser solamente un privilegio de los millonarios. Que solamente los millonarios puedan tener televisiones o puedan tener radios o puedan tener periódicos".

"Cuando uno compara la pluralidad de los partidos con la equivalente mediática ve que no tiene nada que ver. El peso de la derecha en los medios de comunicación es infinitamente más grande que lo que después la gente vota. ¿Esto es sensato en términos democráticos? ¿Esto es bueno para una sociedad democrática?", se pregunta el también líder de Podemos.

"Es muy difícil que un profesional de los medios de comunicación, si su sueldo, su hipoteca, la vida de su familia depende de que le pague el sueldo, se atreva a decir determinadas cosas", afirma Iglesias: "Es muy complicado porque a alguien que vive de un salario decirle que si yo digo determinadas cosas a mí me echan y no vuelvo a encontrar trabajo".

La polémica relación de Podemos con 'La Última Hora'

Eldiario.es también pregunta a Pablo Iglesias sobre la relación de Podemos con 'La Última Hora', el medio de comunicación afín al partido morado, a lo que el vicepresidente ha contestado con una retahíla de preguntas que él mismo contesta: "¿Cuál es la relación del Partido Socialista con elplural.com, cuya directora fue directora general en un gobierno socialista? ¿Cuál es la relación del Partido Nacionalista Vasco con el Deia? El actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar, fue jefe de política del Deia y fue el director de la radio pública vasca. ¿Cuál es la relación del Partido Popular con La Razón? Francisco Marhuenda fue diputado del Partido Popular".

"Permítame que le responda con una pregunta. ¿Ha preguntado usted alguna vez a un dirigente del Partido Popular cuál es su relación con La Razón? ¿A un dirigente del Partido Socialista, cuál es su relación con elplural.com? ¿A un dirigente del PNV, cuál es su relación con el Deia?", pregunta Iglesias al periodista.

"Nosotros no ocultamos que hay medios de comunicación con los que nos sentimos más identificados que con otros y lo decimos abiertamente", señala el vicepresidente: "En mi cuenta de Twitter me podrá ver compartiendo artículos de elDiario.es, del diario Público, de infoLibre; y no me verá compartir artículos de tabloides de ultraderecha o de medios de derechas".