La diputada de Vox responde al veto: "Nos pusieron aquí 18.000 vascos y no los respetan"

PNV, Bildu, PSOE y Podemos decidieron esta semana que no debatirán las propuestas de Vox en el Parlamento del País Vasco. Un veto sin precedentes. Amaia Martínez es la única diputada del partido de Santiago Abascal en la Cámara de Vitoria. En conversación con este diario, responde que piensa seguir trabajando como hasta ahora, denuncia la "falta de dignidad" de quienes no quieren debatir y remarca que con esta actitud dichos partidos "no respetan" a los ciudadanos que votaron a Vox.

¿Cómo se sintió cuando casi todos los partidos boicotearon su propuesta?

Yo me aíslo mucho de este tipo de cosas. Como dije en la Cámara, no he venido a hacer ruido ni a enfrentarme a nadie, sino a hacer política sensata. Cualquiera que lea la propuesta que presentamos el jueves verá que es algo que afecta a muchas personas de País Vasco y del resto de España, porque buscaba evitar los ongi etorris a etarras. A veces hay que dejarse de partidismo y hacer política con mayúsculas, pensando en el bien de nuestra sociedad.

El veto no es nuevo. Porque ustedes ya tienen menos espacio en los debates por un acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco.

El Tribunal Constitucional decidirá qué ocurre con esta cacicada antidemocrática.

¿Cómo piensan evitar este bloqueo?

Vamos a seguir trabajando en la línea que estamos haciendo, sin confrontación, haciendo una política digna, porque parece que algunos se les ha olvidado que estamos en una democracia. Nos hicieron un cordón sanitario por el que nos cortan el tiempo de intervención y el número de asesores. Y hasta no nos dejan poner "Grupo Parlamentario Vox", sino que hay que decir "Grupo Mixto", porque la palabra Vox no puede aparecer. Esto último que ha pasado esta semana es hacer un nudo más en el cordón para aislarnos. No tienen la dignidad de debatir nuestras propuestas.

¿Le extraña lo que pasa en el Parlamento vasco teniendo en cuenta que en el Congreso todos los partidos debaten con Vox?

Sí. Vox sí debate las propuestas de todos los partidos, incluidos los minoritarios como PNV y Bildu. Los diputados de Vox tienen más dignidad. Al PNV se le llena la boca hablando de pluralidad y ahora hace aquí algo que no se había hecho jamás en el Parlamento vasco. Lo más gordo es lo del PSOE, que perdió a tantos de los suyos contra ETA y que vota en contra de nuestra propuesta, que la hicimos porque queremos que se erradiquen los ongi etorris. Ellos se retratan.

Yo estoy sentada con tres parlamentarios que han estado en la cárcel por colaboración con banda terrorista, pero no se debaten nuestras propuestas porque son de Vox

Decía usted que no hay precedentes...

Es curioso que tenga que recordar que somos un partido político democráticamente elegido, porque aquí me han puesto en el Parlamento los 18.000 ciudadanos vascos que nos votaron. Votantes que merecen un respeto que no se les tiene al negarse a debatir. Nosotros nunca hemos matado a nadie, condenamos todo tipo de asesinatos; y digo todos por que me parecen deleznables. Yo estoy sentada con tres parlamentarios que han estado en la cárcel por colaboración con banda terrorista, pero no se debaten nuestras propuestas porque son de Vox. Estamos viviendo un autoritarismo encubierto.

¿Fuera de los debates mantiene una relación cercana con los parlamentarios del resto de partidos?

Yo voy al Parlamento vasco a trabajar, no a hacer amigos. Una vez que salgo no tengo contacto con nadie porque mis amigos están fuera de allí. Saludo a todos cordialmente por educación, cosa que otros no hacen.

¿Cuáles van a ser sus próximas propuestas?

Tenemos muchas en mente, pero previsiblemente una de las siguientes será reducir el número tan elevados de puestos políticos y asesores que hay en Euskadi. Aquí hay muchas duplicidades.