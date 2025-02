Enmienda a la totalidad a Albares: la Asociación de Diplomáticos lleva al Senado el "deterioro" de Exteriores

Una representación de la junta de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) se reunirá este martes con la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado para poder hacerles partícipes de su preocupación por el "paulatino deterioro del Servicio Exterior" en los últimos años, en particular la atención consular que se brinda a los españoles en todo el mundo.



Desde la ADE, asociación mayoritaria entre los miembros de la Carrera Diplomática, se hizo llegar el jueves pasado una carta a los presidentes de la Comisión de Exteriores del Congreso, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, y a su homólogo del Senado, el 'popular' José Ignacio Landaluce, en la que se ofrecían a mantener algún tipo de acuerdo o contacto.



La misiva recibió la respuesta inmediata de la Comisión de Exteriores del Senado, que ha citado a los representantes de la ADE, entre ellos su presidente Alberto Virella, para este martes por la mañana, mientras que aún están a la espera de una respuesta por parte de su homóloga del Congreso de los Diputados.



En la carta, la ADE sostiene que "con el necesario apoyo de las fuerzas políticas parlamentarias, es posible revertir el proceso de paulatino deterioro del Servicio Exterior que se viene produciendo en las últimas dos décadas".



"Creemos muy necesario que el Servicio Exterior de España cuente con los recursos humanos y presupuestarios adecuados y que las personas que trabajamos para él y nuestras familias podamos desempeñar nuestras funciones y residir en condiciones adecuadas en los países a los que somos destinados", defienden desde esta asociación profesional.

Situación de la red consular

En concreto, admiten su particular preocupación por "la lamentable situación de nuestra red consular, que en muchos casos no presta ya un servicio satisfactorio a los ciudadanos pese al esfuerzo de todo su personal, tanto funcionarios expatriados como contratados locales".



Precisamente, la ADE presentó a Exteriores hace algo más de un año un contundente informe en el que sostenía que la red consular de España se encuentra en "pésimo estado" debido al "deterioro imparable" que ha venido experimentando ante la falta de personal pese a un incremento en el número de españoles que necesitan ser atendidos en el extranjero y al mal estado en el que se encuentran muchas de las infraestructuras que albergan los consulados.



Según se indicaba en aquel documento, actualmente hay casi tres millones de españoles residiendo en el extranjero, frente a los alrededor de 900.000 que había a principios de siglo, y la previsión es un drástico aumento en el número de inscritos en los consulados por la concesión de nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática, con hasta un millón más. Entretanto, las plantillas de los consulados han permanecido "prácticamente inalteradas desde hace 20 años".



La ADE hizo llegar entonces su informe, en el que se analizaba toda la red de consulados y secciones consulares, así como sus propuestas al entonces subsecretario de Exteriores, Luis Cuesta, si bien en el tiempo transcurrido no han recibido respuesta del Ministerio ni ha habido contactos sobre esta cuestión, según indican desde la ADE.



Tampoco ha habido respuesta a la carta que remitieron el pasado 30 de enero al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el que trasladaban su malestar por la falta de "criterios objetivos y no arbitrarios" en la designación de embajadores y cargos en el exterior y reclamaba la aprobación inmediata del esperado Reglamento de la Carrera Diplomática.



Aunque también este tema se pondrá sobre la mesa, la prioridad para la ADE es que el Servicio Exterior pueda "operar en condiciones equiparables a las de nuestros principales socios de referencia, en particular en materia de conciliación y en cuanto a la situación de las familias que nos acompañan", explican en su carta enviada a ambas comisiones parlamentarias.

Pregunta a Albares en el Pleno

Precisamente, el encuentro entre los representantes de la ADE y los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado se producirá unas horas antes de que el propio Albares tenga que responder a una pregunta en el Pleno formulada por el PP sobre el relevo de varios embajadores que ha salido a la luz en las últimas semanas.



En concreto, el senador del PP Íñigo Fernández García quiere que el ministro de Exteriores explique "qué motivos han llevado al Gobierno de España a acordar la destitución de sus embajadores en Croacia, Bélgica y Corea del Sur en menos de tres semanas".



Todos ellos han sido notificados de que no seguirán en sus puestos y ya se ha pedido plácet para sus sucesores. En el caso del primero, Juan González Barba, su salida se debería a un artículo publicado resaltando el rol del Rey Felipe VI en la representación exterior de España, mientras que respecto al segundo, Alberto Antón, se ha apuntado al hecho de que se durmió durante la intervención del ministro en la Conferencia de Embajadores aunque él mismo apuntó a un relevo en cadena que afectaría a varias embajadas.



En cuanto al embajador en Corea del Sur, Guillermo Kirkpatrick, su relevo se produjo tras conocerse que había mantenido una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su despacho en Madrid sin haber pedido autorización.