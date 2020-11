Enfermos terminales buscan la muerte y son timados cada día en internet

Es una persona anónima, con una enfermedad degenerativa, que desde hace un tiempo tiene un problema: quiere desaparecer de este mundo, pero no puede. Quiere una muerte dulce, sin necesidad de recurrir a soluciones violentas e indeseadas. Ante la falta de regulación de la eutanasia en España, ha acudido al mercado negro en busca de la droga que le permita fallecer en una cama, de forma controlada e indolora. Rastrea internet, donde nadie tiene nombre ni cara; ni nadie cumple con lo que promete. Una vez más, este ciudadano ha sido estafado.

La carne vive, la carne muere y el recuerdo de la carne se evapora tarde o temprano. La cuestión no es desaparecer o dejar de hacerlo; sino la posibilidad de elegir el momento adecuado. La mayoría de las personas adoptan el papel de sujeto pasivo en ese proceso, pero otras desean hacerlo antes de que el reloj de su vida marque las 23.59 y les toque desaparecer. Sería agotador hacer una exposición de los motivos que llevan a los hombres a quitarse la vida, pero hay una parte que lo hace porque se encuentra en una situación desesperada, con un estado de salud irreversible.

Este no es un artículo para discutir sobre la necesidad de que la eutanasia sea reconocida por ley, como parece que sucederá en España en los próximos meses. Aquí se pretende relatar las desventuras de algunos ciudadanos que acuden a internet para intentar quitarse la vida con una droga que no se vende en este país, salvo para uso veterinario, y que son estafados por dealers con nombres falsos y rostros desconocidos, pero que se hacen pasar por distribuidores.

La sustancia en cuestión es pentobarbital y se comercializa como Nembutal. Fue la que los forenses encontraron en el estómago de Marilyn Monroe en una cantidad letal y la que buscan actualmente algunos enfermos terminales para quitarse la vida sin dolor. Es la que se administra en Suiza, donde la eutanasia está regulada desde hace unos años.

Contactó con este periódico hace unas semanas un ciudadano anónimo, impedido, que quiso difundir un mensaje: hay personas con enfermedades degenerativas que son estafadas en internet al buscar una muerte que no implique violencia. Hay quienes acuden al mercado negro para encontrar Nembutal porque les acaban de detectar un mal que podría empeorar y necesitan tener esa medicina en casa como vía de escape.

El ciudadano que contactó con este periodista había sido timado con anterioridad y quiso que se reprodujera ese proceso, tan común, para que pudiera ser contado a la población. Porque en estos casos a la desgracia de la enfermedad se une la humillación de la estafa.

El proceso de la estafa

El primer paso que efectúan los 'primos' pasa por buscar algún supuesto proveedor de Nembutal, la sustancia que se conoce en internet como peaceful pill. Lo primero que se encuentra es una guía, escrita por el médico Philip Nitschke, con diversa información sobre lo que las asociaciones que defienden la eutanasia llaman “muerte digna”. Posteriormente, se exponen un sinfín de páginas que prometen un barbitúrico que nunca llegan a entregar a los interesados.

El siguiente paso es contactar con una de esas webs por correo electrónico. Dos días después de enviar el mensaje, se obtiene la primera respuesta por parte de un tal Christopher Titmuss, un nombre falso que es igual al de un maestro budista británico -aunque no se corresponden, claro- que será el autor de la estafa.

“Esta es una decisión muy importante y esperamos que se usted la haya reflexionado bien. Tomar la decisión de quitarse la vida no es tan fácil como muchos piensan. Aún así, creemos que es un derecho humano fundamental, para todo adulto en su sano juicio, poder planificar el final de sus vidas de una manera confiable, pacífica y en el momento que elijan”.

En una siguiente comunicación, el timador ofrece detalles sobre el producto que ha puesto a la venta: “Fabricado por Pisa Pharmaceuticals con la marca Pisabental, se presenta en frascos de 100 ml con una concentración de 6,3 g / ml. Tiene una vida útil de 48 meses y vence el 08/2024. Mantenga Nembutal en un lugar frío y seco como un frasco. Nunca refrigere Nembutal. Vendo una botella de 100 ml por $ 400 pero si quiere Nembutal para el suicidio, necesitará 2 botellas x 100 ml que cuesta $ 800”.

Al otro lado del monitor, alguien que busca una eutanasia comienza a observar una solución a su problema. En este caso, además, no se contactó al timador como un enfermo de una patología degenerativa, sino como alguien con “depresión crónica”. ¿Por qué? Pues, básicamente, porque las enfermedades mentales no están incluidas en el proyecto legislativo que se baraja en España.

Aun así, el estafador no observa ningún problema en continuar con el negocio, lo que da pie a otra pregunta: ¿Qué ocurriría si alguien pudiera obtener esta sustancia en el mercado negro y no fuera para sí mismo?

Muerte digna

El médico de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín, se expresa tajante sobre las páginas que venden actualmente Nembutal: “Ninguna da lo que promete”. Hace un tiempo, había algún proveedor que distribuía la sustancia entre los interesados, pero esa situación cambió después de que la Europol iniciara una investigación al respecto. Entonces, la policía llegó a presentarse en los domicilios de quienes habían adquirido este producto para realizar sus pesquisas. En algunos casos, se incautaron de la sustancia sin orden judicial, denuncia Marín.

En una conversación telefónica, lamenta la situación de enfermos que quieren acabar con su vida, y cuyo cuidado implica un cuantioso esfuerzo personal y económico para sus familias, pero que no lo consiguen, dada la falta de regulación de la eutanasia en España.

-¿No cree que la situación mejoraría con regulación de los cuidados paliativos?

-Eso ya existe en diez comunidades autónomas, pero la normativa se aplica de aquella manera... Por otro lado, el debate que trata de confrontar la eutanasia con los paliativos es tramposo, dado que una no tiene nada que ver con la otra. De hecho, una buena parte de las personas que buscan Nembutal en internet lo hacen antes de estar impedidas y terminales; y necesitar paliativos. Lo hacen porque no quieren llegar a ese punto.

Criptomonedas

Fue el pasado octubre cuando el timador en cuestión informó sobre el método de pago que aceptaría a cambio del Nembutal. En concreto, era a través de la criptomoneda bitcoin. El precio de los dos frascos de pentobarbital líquido, junto con los gastos de envío, era de 800 dólares o 950 en caso de que el interesado quisiera recibirlo en su domicilio por mensajería urgente. ¿Dónde pedirlo? A una casa particular situada en la capital madrileña.

Uno de los métodos que existen para pagar en bitcoin consiste en acudir a un estanco que disponga del servicio bitnovo, por el que se obtienen unos tiques con un valor correspondiente al dinero en efectivo entregado. Después, se pueden canjear por la citada moneda virtual y efectuar el pago. Tras informar Christopher Titmuss de la transacción, su respuesta fue: “En los días posteriores recibirás un número de seguimiento del paquete”. Anteriormente, había prometido que, en caso de que extravío o de que los guardias de aduanas lo interceptaran, lo reenviaría sin coste adicional. El envío nunca llegó.

El nombre de este tipo -de filiación y ubicación desconocidas- aparece registrado como timador en algunos foros de internet. ¿Por qué no se cercioró de ello el ciudadano que quiso poner a este medio sobre la pista de las estafas? Porque, en una situación desesperada, hay quien paga primero y comprueba después, pues su ansia por encontrar una salida digna a su problema es mayor que su capacidad de razonar.

Son muchos los especialistas que han advertido de que el confinamiento y la crisis sanitaria han podido generar una epidemia paralela de suicidios, que es uno de los grandes males que los medios ocultan por consenso. Pero hay personas que lo buscan porque su situación física es irreversible o no quieren exponerse a un largo calvario de dolor y penurias tras ser diagnosticadas de una enfermedad terminal. En estos casos, asociaciones como la de Fernando Marín reclaman el derecho a una muerte digna. En otras palabras, a la eutanasia; a que estas personas tengan la opción de desaparecer sin derramar ni una gota de sangre u obligar a los suyos a encontrarlos muertos en circunstancias violentas.

Mientras se debate la nueva normativa y los detractores advierten de los riesgos de regular el 'derecho a la vida', hay personas que buscan una muerte dulce y son estafadas en internet. Es evidente que no todos tienen enfermedades terminales, pues también hay suicidas que no quieren finalizar su existencia de forma dolorosa o sanguinolenta, y que no han encontrado la ayuda o la motivación que necesitan para seguir (y, claro, este es un tema tabú). Pero entre ellos -relata Marín- también hay enfermos de cáncer y de patologías irreversibles que no quieren despertarse a sabiendas de que nunca volverán a gozar de buena salud. Todos esos se enfrentan a la humillación de la estafa y el engaño.