Empresarios acusan al PP de pagar sondeos electorales a través de Fundescam

Dos empresarios dedicados al análisis sociológico y electoral han reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en el marco del Caso Púnica, que facturaron algunos de sus pagos en el año 2011 a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam), cuando en realidad eran trabajos realizados para el Partido Popular de Madrid.

En su declaración ante el juez instructor, a cuyos audios ha tenido acceso Europa Press, tanto Josefa Barral, socia fundadora y administradora solidaria de Hermanos Barral -dedicada a análisis cualitativos de investigación social- como Alfonso del Corral, de la empresa Demométrica -que realiza sondeos electorales- reconocieron que realizaron trabajos para el PP en períodos justamente anteriores a las campañas y dentro de las mismas, aunque los habrían facturado a través de Fundescam, que pertenece a la Comunidad de Madrid.

Demométrica se fundó en el año 2000, con Hermanos Barral como socio minoritario. Así, colaboraron "estrechamente" para realizar investigaciones electorales. La primera se dedicaba estrictamente al sondeo mientras que la otra realizaba análisis "técnicos muy concretos de carácter cualitativo".

Barral narra cómo participaron en la campaña como candidato a la alcaldía de Valdemoro del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados en 2003, unas elecciones que finalmente acabó ganando. Alrededor de un año antes, Demométrica firmó un contrato con el PP para realizar un análisis precisamente de la calidad de vida en Valdemoro, que la empresaria "no sabe a quién se facturó", pese a que asegura que ella "nunca ha contratado directamente con el PP o Fundescam, solo a través de Demométrica".

De ahí que negara conocer a Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid en aquella época y que supuestamente se encargaba de realizar los pagos a estas empresas, según ha relatado Del Corral.

En este punto, el presidente de Demométrica ha explicado que trabajó para los populares desde las primeras elecciones de Esperanza Aguirre, en el año 2003, pero que su cliente era "cualquiera". "Los políticos funcionan de una manera muy rara. A veces me llamaba Borja Sarasola (exsecretario ejecutivo territorial del PP) para los encargos de encuestas y otras también Ignacio González", apunta el empresario.

El que le pagaba, no obstante, era Beltrán Gutiérrez, según sus palabras: "Me dijo que facturase a alguna fundación. Me decía que unas las pasara directamente al PP y otras a Fundescam". Sin embargo, asegura que "nunca trabajó directamente para la fundación, sino para el PP".

Facturación en el 2011

Por otra parte, Barral ha detallado que en el año 2011 Del Corral le pidió que hiciera una factura para Fundescam porque "había llegado a un límite en los presupuestos". Preguntada insistentemente por la fiscal, ha terminado reconociendo que entiende que esos trabajos eran electorales, "sobre intención de voto".

"Él me dijo: por favor necesito que hagas esa factura. No me dijo nada del trabajo en sí. Para mí el cliente era Fundescam, no el PP", cuenta la empresaria. Del Corral, por el contrato, niega el testimonio de la mujer: "Le pedí que hiciera la factura porque realmente hicieron el estudio, yo se lo encargué".

"Aguirre conocía los trabajos"

Finalmente, a preguntas del abogado de Francisco Granados, Del Corral ha reconocido que "le reportaba los trabajos realizados" a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en reuniones en las que "a veces estaba y otras no".

En cualquier caso, ha reiterado que Aguirre estaba "al corriente" de la naturaleza de los trabajos, aunque no ha podido confirmar si conocía o no los importes o la forma de los pagos. Sí que ha asegurado que tenía "trato directo con ella".