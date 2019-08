La empresa investigada por la listeriosis vendió su carne mechada a una firma de marca blanca

La carne mechada de la empresa La Mechá, que está siendo investigada por el que ya se ha convertido en el mayor brote de listeriosis registrado en España, se ha vendido a una empresa que la ha comercializado bajo una marca blanca, según ha informado este viernes la Junta de Andalucía.

Jesús Peinado, uno de los responsables de la Consejería de Salud en materia de protección, ha explicado que cuando se estaban retirando los productos de La Mechá -la marca contaminada por listeriosis- uno de los carniceros ha informado a las autoridades de que había otra mechada que también comercializaba Magrudis, pero con otro nombre. En concreto, la comercializadora era Comercial Martínez León.

La Junta no tiene la seguridad de que estuviese contaminada. La comercializadora responde al nombre de Comercial Martínez León

De momento, la Junta no tiene la seguridad de que estuviese contaminada. No obstante, toda se ha ido retirando, ya que se ha solicitado la lista de la distribución. La carne mechada no es el único producto de Magrudis contaminado. Los análisis han revelado que el lomo al jerez y el lomo a la pimienta también tienen listeria.

Los afectados por el brote siguen aumentando y ya superan los 200 en todo el país, 186 de ellos en Andalucía. La Junta ha informado este viernes de la muerte de un enfermo de cáncer terminal con presencia de listeria en sangre, aunque no se ha podido confirmar aún si el fallecimiento está relacionado con el brote. otra mujer de 90 años falleció el martes.

El Ministerio de Sanidad ha convocado para el próximo lunes a una reunión a los consejeros de salud de las comunidades autónomas para intercambiar información sobre el brote de listeriosis por el consumo de la carne contaminada.