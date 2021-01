Elecciones en Cataluña el 14-F: ¿existe realmente riesgo de contagio?

Este domingo 24 enero Portugal celebra elecciones presidenciales. Lo hace mientras el país atraviesa el segundo confinamiento desde el inicio de la pandemia de covid-19 y registrando diariamente cifras récord de fallecidos y afectados por la enfermedad.

Para reducir el riesgo de que los ciudadanos se contagien a la hora de emitir su voto, el Gobierno de António Costa ha activado toda la maquinaria. Entre las medidas que se están llevando a cabo destacan el sufragio anticipado y el domiciliario, pensado para aquellas personas que estén en cuarentena.

En Cataluña, sin embargo, la Generalitat aprobaba hace una semana un decreto —tumbado después por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)— por el que las elecciones previstas para el 14-F se suspendían y pasaban a celebrarse el 30 de mayo. El objetivo, según defiende el Govern, evitar "un riesgo inasumible" en términos sanitarios, ¿pero es realmente alto el riesgo de contagio si se celebran los comicios en febrero?

A preguntas de VozpópuliCarlos Pereira, profesor de virología y epidemiología en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), no se muestra partidario de que se celebren las elecciones en plena tercera ola de la pandemia y aboga por un confinamiento domiciliario. Señala, eso sí, que de no producirse aglomeraciones los comicios "no deberían ser un problema". "Si hay colas y se mantiene la distancia en las colas, los únicos que realmente corren un riesgo son los que están en las mesas, que deberían estar bien protegidos con las mascarillas adecuadas e incluso con las pantallas", explica.

Entre las medidas que también ayudarían a reducir la exposición al virus durante los comicios, Pereira apunta que lo más adecuado sería llevar las papeletas desde casa en vez de que estas estén directamente a disposición de los votantes en los colegios electorales.

"Incrementamos el riesgo de contagio"

Con Pereira coincide también Daniel López Acuña, epidemiólogo, experto en salud pública y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante las alarmantes cifras que la covid-19 está dejando en nuestro país y con una "tasa altísima" de incidencia acumulada en Cataluña, López Acuña opta por un confinamiento domiciliario y por el cierre de la hostelería y "todas las actividades que se lleven a cabo en interiores".

"Creo que cae por su propio peso que todo lo que podamos hacer para evitar las interacciones gregarias va a ser importante", asegura el epidemiólogo preguntado sobre la conveniencia o no de que se lleve a cabo el proceso electoral en Cataluña que, insiste, "va a incrementar la movilidad de las personas y la interacción".

En opinión de López Acuña, poner en marcha todas esas medidas restrictivas en un proceso masivo, sobre todo si lo que se quiere es tener una participación alta, "es muy difícil" y no únicamente en los sitios habilitados para votar, sino también en el transporte, en las posibles aglomeraciones y en el movimiento de personas. "Incrementamos el riesgo de contagio; en qué proporción es imposible saberlo, va a depender de la disciplina de la gente", señala sobre las elecciones.