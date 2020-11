ERC ganaría las elecciones catalanas con el PSC en segundo lugar y JxCat en el quinto

ERC ganaría las elecciones catalanas si se hubieran celebrado este mes, de acuerdo con el Barómetro del CIS que se publicó hoy, que sitúa al PSC en segundo lugar, a Catalunya en Comú Podem en el tercero, a Ciudadanos en el cuarto y relega a Junts per Catalunya al quinto.

Así lo reflejan los datos del Barómetro elaborado sobre un trabajo de campo realizado del 2 al 13 de noviembre, y que no calcula estimación de voto sino que muestra simplemente la intención directa del mismo y una suma entre ésta y la simpatía.

De acuerdo con ellos, el 20,5% de los catalanes tienen decidido votar a ERC en las elecciones autonómicas del 14 de febrero; el 15,2% al PSC; el 8,7% a En Comú Podem, el 8,2% a Ciudadanos y sólo el 8,1% a JxCat. La única suma viable para gobernar sería un tripartido de izquierdas, que acumularía el 44,4%.

CUP supera al PP

Muy por detrás quedan la CUP, con el 3,8%; el PP, con el 2,1%; Vox, con el 1,3%, y el PDECat, con el 0,3%. No obstante, un 13% de los encuestados afirma no haber decidido todavía su voto y otro 9,5% apunta de momento que no acudirá a las urnas.

Las preguntas de voto más simpatía y quién preferiría que gobernara Cataluña no alteran el orden de partidos y sólo lo hacen levemente en los porcentajes. Sin embargo, a la pregunta de quién se querría como presidente de la Generalitat, el más mencionado es el presidente de ERC, Oriol Junqueras, con el 19,1% de las respuestas, y el segundo el expresidente catalán Carles Puigdemont, con el 15,2%. ninguno de los dos se presenta a las elecciones.

El probable candidato real más nombrado es el del PSC, Miquel Iceta, con el 13,8%, muy por delante del actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, que también ha sonado para liderar la lista socialista pero se queda en el 3,6%.

El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, fue el preferido para el 3%, con una considerable distancia sobre el del PP, Alejando Fernández (1,6%), que podría compartir candidatura conjunta si se materializa la alianza. Pero cualquiera de ellos supera a la de Catalunya en Comú, Jessica Albiach (1,2%) e incluso al de ERC, Pere Aragonès, actual presidente interino de la Generalitat, a quien sólo nombró el 1,1%, siete décimas por detrás de su predecesor, Quim Torra.