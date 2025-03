El presidente de Tragsa se jacta ante la plantilla de que Jésica fue contratada por "igualdad, mérito y capacidad"

La contratación de Jésica Rodríguez fue "acorde a nuestros procedimientos" y "tras un proceso de selección, atendiendo a criterios de igualdad, mérito y capacidad". Así lo sostiene Jesús Casas Grande, presidente de Tragsa, en una carta que ha remitido a sus empleados para justificar a la empresa pública y, por ende, a sí mismo. La misiva, a la que ha accedido Vozpópuli, se ha enviado en pleno escándalo por el contrato regalado a la entonces pareja de José Luis Ábalos, y cuando CSIF y CCOO han remitido comunicados incendiarios que exigen que se depuren responsabilidades y apuntan a la dirección.

La carta vincula a la SEPI, de la que depende Tragsa y que preside el Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero, con el Ministerio de Transportes de Ábalos

Resonando la declaración de Jésica ante el Tribunal Supremo de que estuvo a sueldo sin trabajar, Casas Grande expone un relato según el cual Tragsa habría seguido una conducta impecable y las culpas se las echa a Adif, el "cliente", "la entidad encargante". La carta vincula así a la SEPI, de la que depende Tragsa y que preside el Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero, con el Ministerio de Transportes de Ábalos.

Contrato exprés

"De lo investigado hasta la fecha en un procedimiento de análisis que aún no ha concluido, parece inferirse que la actuación de Tragsatec fue acorde a nuestros procedimientos. La contratación se habría llevado a cabo tras una convocatoria abierta publicada en la Web, y tras un proceso de selección, atendiendo a criterios de igualdad, mérito y capacidad", se jacta, cuando la ex pareja de Ábalos ha declarado que fue contratada por Ineco tras una entrevista con Koldo García del tenor: "¿Sabes leer y escribir? Pues ya está, contratada". Allí estuvo dos años cobrando sin trabajar. Ábalos gestionó rápidamente el contrato en Tragsa cuando se acabó el de Ineco.

La actuación de Tragsatec fue acorde a nuestros procedimientos. La contratación se habría llevado a cabo tras una convocatoria abierta publicada en la Web, y tras un proceso de selección, atendiendo a criterios de igualdad, mérito y capacidad", se jacta

Según varios mensajes en la causa a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el ex secretario de organización del PSOE habló con Koldo del contrato de Jésica. El 23 de febrero de 2021, el ministro envío a su entonces asesor una captura de pantalla referente a una conversación suya con Jésica, en la que ésta le recuerda que su contrato laboral expiraba en pocos días.

Ante la intranquilidad de la joven, Ábalos recurrió a Koldo que, "conocedor de la circunstancia", ofreció otra alternativa: "Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses". "Díselo", respondió el entonces ministro. La UCO señala que justo una semana después de dicha conversación, el 2 de marzo de 2021, Jésica firmó un nuevo contrato en la empresa pública Tragsatec por una duración de seis meses.

La expareja de Ábalos ha explicado al juez que "no hizo ninguna entrevista" y que no fue nunca a trabajar pese a que cobraba una cifra algo superior al SMI de entonces. Por lo que entre ambas empresas llegó a cobrar más de 30.000 euros.

Culpa a Adif

"No quiero dejar más tiempo sin ponerme en contacto con vosotros a la vista de las noticias que, sin duda, habréis visto publicadas estos días en diferentes medios de comunicación" comienza la carta. Después de justificar la contratación, el presidente de Tragsa hace un relato en el que descarga en Adif la responsabilidad de la falta de control, aunque nunca menciona por su nombre a la empresa pública que depende de Transportes.

"Las personas contratadas, un total de siete, lo fueron para trabajar en el marco de un encargo de apoyo temporal por circunstancias de la producción, y lo fueron para trabajar desde el primer momento siempre en oficina de cliente, por ser éste el ámbito señalado por la entidad encargante para permitir su mayor eficiencia", prosigue, situando fuera de Tragsa el lugar de la prestación del servicio.

La auditoría interna realizada ha constatado que, tal y como se ha puesto de manifiesto, una de las personas no registró su jornada laboral"

Entonces la carta alude a una auditoría interna realizada que ha constatado que una de las personas no registró su jornada laboral. Precisamente, Vozpópuli ha informado este martes de que Tragsa liberó a Jésica del férreo control de asistencia que aplica a su plantilla y de que el control de fichajes, de los más rigurosos de la Administración, no se le aplicó.

"Obviamente, las personas encargadas del control del encargo, en cuanto tuvieron constancia de este hecho a lo largo de la ejecución del mismo y del contrato laboral asociado, trataron de trasladar a la persona implicada y al cliente esta irregularidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por dichos responsables, la persona contratada continuó sin realizar el registro de jornada", sostiene.

A continuación, vuelve a incriminar a Adif: "Bien es verdad que, desde la entidad encargante nunca se puso en cuestión que esta persona no estuviera cumpliendo sus funciones, que se nos acreditaron las horas realizadas, y que se nos abonó con total normalidad la certificación correspondiente, infiriéndose de todo ello que el cliente estaría conforme con los trabajos realizados. Es esta persona la que ahora, en fase testifical dentro de un procedimiento judicial en curso, ha señalado que nunca habría trabajado".

El pasado viernes se conoció la renuncia de la responsable del área que contrató a Jésica para Tragsa, Caridad Martín Palacios, gerente del área de Desarrollo Rural y Política Forestal de la empresa pública, según avanzó El Mundo. Fuentes de la compañía trasladaban que "el Grupo Tragsa está llevando a cabo una investigación interna al respecto con el fin de tomar las medidas oportunas y depurar posibles responsabilidades".

Responsabilidades

La carta no ofrece autocrítica ni apunta a responsabilidades propias, sólo muestra "malestar e incomodidad" al final: "El conocimiento de esta situación, como podéis suponer, nos ha producido un malestar y una incomodidad difícil de calibrar. No son informaciones agradables de leer, y los comentarios que estos días se están haciendo resultan muy incómodos, y pueden incluso parecer difíciles de responder. Según se avance en las investigaciones, se aclarará nuestra participación, y esperemos recuperar la normalidad lo antes posible".

No perdamos el orgullo de pertenecer a esta gran empresa. Todos los días nos levantamos para tratar de hacer algo, una modesta contribución al bienestar general y al servicio público"

El presidente de Tragsa les insta a que "no perdamos el orgullo de pertenecer a esta gran empresa. Todos los días nos levantamos para tratar de hacer algo, una modesta contribución al bienestar general y al servicio público. Es triste que por cosas tan lamentables como ésta se nos pueda globalmente poner en cuestión. Son ya casi 50 años de buen hacer, y no hay ninguna razón para no seguir así, al contrario".

Tan sólo la última frase les ruega que "disculpéis todo el malestar que esto os pueda estar ocasionando", plantea su "disposición para cualquier cosa que podáis requerir" y se despide con un: "Muchas gracias por vuestra confianza".

Comunicados incendiarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, se ha dirigido este lunes a las dirección de Tragsa para pedir explicaciones. En un comunicado, explica que las secciones sindicales de CSIF en ambas empresas manifiestan la "estupefacción" de la plantilla, que se ha enterado de esta trama a través de los medios de comunicación.

CSIF exige depurar responsabilidades al más alto nivel y una investigación transparente, cuyos resultados sean públicos.

A CCOO que Jésica fuera contratada y cobrara durante meses sin trabajar no le parece "fruto de una mala gestión, sino un hecho conocido y promovido desde la dirección"

Por su parte, CCOO ha publicado un comunicado que se titula: "¡No a la corrupción!" que contradice la carta del presidente de Tragsa, ya que recuerda que la empresa "debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad" y "se encuentra sumida en un escándalo de corrupción y gestión inaceptable de los recursos públicos".

A CCOO que Jésica fuera contratada y cobrara durante meses sin trabajar no le parece "fruto de una mala gestión, sino un hecho conocido y promovido desde la dirección, lo que nos lleva a calificar esta actuación como un acto de corrupción dentro de la empresa". "Lejos de ser un hecho aislado, pone en cuestión los mecanismos de control y la ética de la dirección generando desconfianza en la plantilla y en la sociedad sobre la gestión".

Más adelante se apunta directamente a la dirección y se considera que la destitución de la gerente, "conocida por los medios de comunicación", "para cerrar este escándalo", "es un insulto a la inteligencia".

Otro de los apartados del manifiesto pone el foco en las "diferencias de trato entre la plantilla y privilegios para algunos".