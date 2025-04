El minero superviviente reconoce a la Guardia Civil que estaban extrayendo carbón de forma ilegal

El minero superviviente de la mina de León ha confirmado a la Guardia Civil que estaban extrayendo carbón de forma ilegal en el momento del accidente. Uno de los supervivientes del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina asturiana ha declarado que la actividad ilegal de extracción de carbón estaba en curso al momento de la tragedia. La investigación penal continúa en manos del Juzgado de Cangas del Narcea, mientras se estudia una posible comisión parlamentaria.

Uno de los cuatro mineros heridos en la explosión que el pasado 31 de marzo ha costado la vida a cinco de sus compañeros en la mina de Cerredo, en el suroccidente asturiano, ha confirmado que en el momento del accidente estaban extrayendo carbón, a pesar de que la titular de la explotación, Blue Solving, carecía de permiso para ello.

El minero ha hecho estas declaraciones al programa "Malas lenguas" de Televisión Española tras haber prestado declaración durante tres horas ante la Guardia Civil, que está recabando el testimonio de los heridos y de quienes han salido ilesos de la explosión con el fin de esclarecer los hechos.

Además, los inspectores han encontrado evidencias de extracción de carbón durante su segunda visita al nivel tercero de la mina, donde ha ocurrido la explosión. Allí han hallado equipos de transporte de mineral, vagones, una locomotora, una pala hidráulica, equipos de ventilación, martillos neumáticos, madera y tubería, entre otros materiales.

Con muletas debido a las secuelas del accidente, el trabajador ha afirmado que él y sus compañeros estaban "extrayendo carbón y limpiando galería; lo que se suele hacer en una mina", y ha expresado su convicción de que el accidente podría haberse evitado.

Estos datos han sido revelados por la ya exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado, Berlarmina Díaz, el pasado martes, poco antes de presentar su "dimisión irrevocable" en respuesta a los ataques recibidos por su gestión en materia de minas, y con la intención de no interferir en la investigación en curso.

En el momento de la explosión de grisú había once trabajadores en el nivel tercero de la mina de Cerredo: cinco han fallecido y cuatro han resultado heridos, aunque todos estos últimos ya han recibido el alta médica.

Según la exresponsable de minas del Principado, las condiciones en las que se estaría realizando la extracción eran de "extrema peligrosidad" que "ni en el peor de los chamizos" podría haberse imaginado.

Blue Solving, como titular de los derechos mineros del antiguo Grupo Cerredo, ha tenido hasta el 11 de abril de este año un permiso para recuperar materiales del interior del piso tercero de la mina, como carril, cabrestantes o cintas, además de depósitos de estériles o acopios de carbón antiguos, pero no para extraer mineral, dado que la mina está en proceso de cierre.

También había solicitado en junio del año pasado un proyecto de investigación complementario en el nivel uno de la mina, que le ha sido concedido un mes después para la obtención de grafito. No obstante, la exconsejera ha señalado que, al no presentarse nunca el plan de labores requerido, dicho permiso no estaba en vigor.

La investigación penal sobre el accidente, considerado el peor en la minería asturiana en tres décadas, está siendo gestionada por el Juzgado de Cangas del Narcea, mientras que en el parlamento asturiano permanece abierta la posibilidad de crear una comisión especial para depurar responsabilidades políticas.