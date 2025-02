El hospital de los inmigrantes quemados por el salitre y la gasolina de los cayucos

Ahmed, de 25 años, trabaja en la hostelería en un bar de la calle Nicolás Estévanez de Las Palmas. Cuando sirve el café esconde una mano que, en apariencia, parece sufrir psoriasis pero realmente es una secuela de quemaduras por un traslado en patera desde Mali. Habla español con un acento de la zona maliense donde existió el Imperio Songhai que dominó el Sahel occidental en los siglos XV y XVI. Llegó en cayuco a la isla de El Hierro hace tres años y la psoriasis es lo que le queda por resolver tras el tratamiento que le dieron de aquel viaje donde compartió trayecto, recuerda, con una mujer de Tambacounda (interior de Senegal) que jamás ha vuelto a ver y que fue violada 20 minutos antes de embarcar en Kaolack. "En centros de acogida hay una elevadísima tasa de mujeres que reconocen haber sufrido agresiones sexuales en la ruta migratoria o se han visto obligadas a prostituirse antes de migrar", señala un técnico del Servicio Canario de Salud.

Los que llegan a Canarias con quemaduras solares son mínimos porque los casos que hay son de la reacción en la piel que se produce por la mezcla de agua del mar con gasolina que se emplea en los motores de los cayucos en personas que llevan hacinadas muchos días y no pueden hacer otra cosa que esperar al milagro de superar la travesía a Canarias desde algún lugar de la costa occidental africana.

Sí hay quemaduras solares pero cuando llegan a Canarias con ellas es derivado de tenerlas en el pasado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señala que la organización ha registrado 1.180 muertes en el Sahara entre enero de 2020 y mayo de 2024. El 42% fueron causadas por accidentes de tránsito, el 24% por condiciones difíciles (exposición al sol, deshidratación e inanición) y el 12% por la violencia. Para pagar el viaje a Canarias donan sangre por el camino. Los sedan y cuando despiertan no tienen un riñón o les han quitado una córnea. La información en Canarias sobre todos estos hechos que atraviesan las víctimas de las mafias es nula porque el Ministerio del Interior da las cifras de llegadas y ahí acaba todo.

Cuando llegan en cayuco y descansan, esa apariencia de normalidad que tienen los migrantes es engañosa. "Podemos encontrarnos con patología inicialmente no objetivada y que puede manifestarse en las primeras horas o días", señala el manual de instrucciones que deben aplicar los gestores de los centros de retención. "Los cuadros de deshidratación pueden empeorar debido a la dificultad para la ingesta debidos al propio malestar, el mareo, o incluso emesis asociada al mar, poniendo de manifiesto lesiones derivadas del viaje y patología infecciosa: traumatismos, abscesos, úlceras infectadas, y otras infecciones cutáneas". Las quemaduras son visibles y, por tanto, se atienden de forma inmediata.



Ahmed llegó tambien a las costas canarias con sus pies, hinchados y llenos de llagas purulentas. Esa enfermedad se llama 'pie de patera', una infección que afecta a miles de migrantes cada año que llegan a las islas y se ha convertido en una de las secuelas más visibles de las peligrosas travesías en cayuco. El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, ubicado en Las Palmas, se ha convertido en un punto crucial para la atención de inmigrantes que llegan a las costas canarias en pateras. Entre las múltiples afecciones que presentan estos migrantes, las quemaduras solares severas son una de las más comunes y preocupantes.



El Servicio Canario de Salud ha reportado un incremento significativo en la atención a inmigrantes en sus hospitales. Según los últimos datos, entre enero y junio de 2024, se destinaron aproximadamente 9,35 millones de euros a la asistencia sanitaria de migrantes. Esta cifra representa un incremento considerable en comparación con el mismo periodo en 2023, duplicando la inversión realizada en aquel entonces y representando el 0,43% del presupuesto total del Servicio Canario de Salud.



La crisis migratoria ha llevado a un aumento notable en el número de inmigrantes atendidos en la red de hospitales públicos de Canarias. Para finales de agosto de 2024, se estimaba que el gasto en atención sanitaria para inmigrantes podría oscilar entre 26 y 30 millones de euros para todo el año. Estos números reflejan la creciente demanda de servicios médicos y la necesidad de recursos adicionales para atender a esta población vulnerable.



Los casos más graves son trasladados al Hospital Doctor Negrín, donde se activan protocolos específicos para la atención de quemaduras. A su llegada, los pacientes son evaluados en el área de urgencias, donde se determina la gravedad de las quemaduras y se inicia el tratamiento adecuado. Este incluye la aplicación de apósitos especiales, cremas hidratantes y analgésicos para aliviar el dolor. El personal del Hospital Doctor Negrín enfrenta desafíos significativos al atender a estos pacientes, desde la barrera del idioma hasta la necesidad de recursos adicionales. Sin embargo, su compromiso con la atención humanitaria y de calidad es inquebrantable.



El pie de patera, por su parte, es una infección aguda de piel y tejidos blandos que puede afectar a pies, piernas, glúteos o manos y que se manifiesta en forma de dolor, impotencia funcional, edema y en ocasiones fiebre. La infección condiciona habitualmente la presencia de celulitis, abscesos profundos y ocasionalmente fascitis o necrosis tisular (en algunos casos se precisa de la amputación del miembro afecto).



El hacinamiento condiciona la inmovilidad durante el viaje, lo cual facilita la explosión venosa. La presencia de heridas en la piel y las deficientes condiciones de higiene (piel en contacto continuo con agua salada contaminada con restos de comida, orina, vómitos y gasolina) favorecen la colonización y penetración de bacterias entre las que destacan algunas especialmente adaptadas a sobrevivir en presencia de gasolina y agua salada, como Shewanella o Vibrio. La Shewanella puede causar infecciones respiratorias mientras que la Vibrio cholerae causa el cólera, enfermedad grave que puede ser fatal si no se trata rápidamente.



Pero esto no es nada si quien ha llegado en cayuco a las islas es una mujer con quemaduras solares si manifiestan a su llegada haber sido violada en los 20 días previos a su llegada. Si se detecta una agresión sexual en las entrevistas de los centros de acogida, se derivarán al Hospital Materno Infantil de Las Palmas para activar un plan específico, como ocurre con las mujeres gestantes que llegan en patera o cayuco. En caso de embarazo incipiente, si la situación lo permite y no hay barrera idiomática, se le podrá plantear si es un embarazo deseado e informar de su derecho a la interrupción legal en caso de que no lo sea. A las mujeres embarazadas originarias de África subsahariana se les recomienda hacer un análisis vaginal y exudado endocervical para clamidia y gonorrea.